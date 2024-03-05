00878、0056、00919、00713、00929若股息減少50％還會存嗎？ 他：留最後一步大跌到維持同樣節奏

期市場一片榮景，衝上萬九不說這個氣勢頗有挑戰兩萬的感覺，但事情的發展真的會這麼順利嗎？試想2年前2022年一月，當時疫情後2021市場大多頭，沒人覺得會發生空頭，結果空頭說來就來，直接跌了一整年。

我是說如果，如果這個月開始劇情再次急轉直下，連跌好幾個月再跌回一萬兩千點，遇到這種情況時，你會怎麽做？你會什麼心態去面對7千點的跌幅呢？這不是危言聳聽，空頭及股災是參與投資市場一定會遇到的事情。

如果00878、0056、00919、00713、00929的股息因為空頭而大減30%甚至50%，你是否還能對存股有著強烈的自信？或是開始懷疑？這時才是考驗的開始。

持有現股不說，如果你是開槓桿操作，屆時可有想過要如何去應對？維持率是否足夠？手上是否有充足標的再做為擔保品提升維持率？你的帳號可能由盈轉虧，到時身背負債的你，可否承擔起這樣的心理壓力？

永遠保有最後一步彈性的空間，是我一直在提倡的開槓桿模式，所以我的債限連30%都還不到，所以我的手上還有很多現股可以持續質押，所以我仍在上班、經營自媒體讓自己有穩定的工作收入，最重要的是，闖蕩市場十多年來累積的經驗，是我應對空頭的底氣來源所在，面對空頭我無所畏懼。

假設明天就是空頭的開始，我仍會維持一樣的節奏，有錢就買沒錢就不買，領到的股息持續投入，不賣出任何一張股票，一天吃兩餐一週健身五天，保持良好的身心狀態，以前的我如何，現在的我依然如何，並且靜靜等待多頭的到來。如果是你，你會怎麼做？

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。