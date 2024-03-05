00933B更好的選擇…想穩定領息非只能存金融股！ 專家：資產規模較大者更適合

存金融股更該存金融債 國泰10Y+金融債（00933B）

這個月看到一則網路資訊：目前全台存金融股的股民已超過800萬！

孫太第一時間感到非常驚訝，於是還特地去集保中心查了42檔金融股的股東總人數，簡單加總過後，發現真的有超過。800萬是什麼概念？簡單來說全台人口1/3都在存金融股，由此可見投資人非常喜愛金融股的股性。

孫太回想自己存股早期因曾任職金融業，所以自己熟悉的領域投資（能力圈）=金融股=是存股階段一的首選，後來因為離開職場+投資規模擴增+需要有穩定的現金流需求，陸續將手邊的個股轉換到ETF。

而ETF有分散風險的作用！這幾年產業因為疫情的緣故發生許多變化，多檔金融股表現也顯得相對疲軟，加上日前FED公開說明3月降息機率不大，因此市場上對降息期待的時間也往後延至第2季，往好的方面想，金融股已漸漸走出這幾年疫情和快速升息所帶來的陰霾 ，未來可期。

有網友詢問，想穩定領息只能存金融股嗎？不知金融債是否是一個更好的選擇？

在此以孫太納入追蹤的國泰10Y+金融債（00933B）為例，據Bloomberg近15年之統計資料顯示，台灣金融股長期殖利率平均落在3.29%，而過去15年金融債的殖利率反而高達4.18%，近期甚至來到5.25%的水準。而在過去3年中，股民最多的四檔金融股「開發+玉山+中信+兆豐」，配息表現不見得都很穩定，特別是在2023年時，現金殖利率明顯下降，開發金甚至不配息，所以偏好金融股又希望獲得穩定的現金流的網友，配息穩定的金融債也是投資的選擇之一。而且債券的價值，來自於債券的品質，00933B平均信評達A2，可說是投資等級債中的資優生！

以下是國泰10Y+金融債（00933B）3月份的預估配息公告相關資訊 ，年化殖利率約5%

00933B本次配息資訊如下：

配息：0.07元 最後買進日：03月15日 除息日：113年03月18日 配息日：113年04月15日

最後，投資債券ETF還有一個好處就是配息節稅的功能，如果資產規模較大，同時希望安穩領息又不用繳交二代健保補充保費的投資人，那投資國泰10Y+金融債（00933B）就是一個不錯的方式。

因為債息屬於海外所得，所以享有750萬元以內免稅的優勢且免二代健保補充保費，對於偏好股債平衡和月月配的退休族群來說-「月配型股票ETF+月配型債券ETF」不僅可以讓每月領息更穩定，也是一種能幫助自己「維持退休生活品質」，擁有「降低投資風險和商品波動度」的好選擇。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。