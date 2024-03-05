00940追蹤指數績效回測表現！他：07年至23年底年化報酬13％多勝過大盤的9％！

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聯合新聞網／ 阿布達
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

00940追蹤指數績效回測表現

臺灣價值高息指數 年化報酬率13.91%

臺灣加權報酬指數 年化報酬率9.24%

（含息報酬）資料時間2007/5/18-2023/12/31

提醒過去報酬不等於未來報酬...

分享：根據00940 ETF詢問的熱度，上市後需注意溢價問題（市值高於淨值）避免用過高的價格購買，想購入者 可以考慮提前參加募集申購來購入以避免溢價問題！

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00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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