00940追蹤指數績效回測表現！他：07年至23年底年化報酬13％多勝過大盤的9％！

行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元，不僅連續五年逾3兆元，總額續創新高，顯示閒置資金仍多，引發外界擔憂經濟失衡風險。PTT網友討論，「大家錢很多，所以物價一直漲，不要超額儲蓄，定期定額0050是對的」。但有網友直言，「老人很有錢也愛存錢，但很多老人連ETF是什麼都不知道」。

2024-03-05 11:37