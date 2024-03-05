00940追蹤指數績效回測表現！他：07年至23年底年化報酬13％多勝過大盤的9％！
00940追蹤指數績效回測表現
臺灣價值高息指數 年化報酬率13.91%
臺灣加權報酬指數 年化報酬率9.24%
（含息報酬）資料時間2007/5/18-2023/12/31
提醒過去報酬不等於未來報酬...
分享：根據00940 ETF詢問的熱度，上市後需注意溢價問題（市值高於淨值）避免用過高的價格購買，想購入者 可以考慮提前參加募集申購來購入以避免溢價問題！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言