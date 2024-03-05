0050、台積電…每月五千定期定額兩年都賺錢啦！ 專家：幫女兒存也曾是套在682高點的學姊
給小孩的大紅包：定期定額 實戰大公開
台積電、0050存股兩年績效
新年回來之後，最大的驚喜就是台積電突破新高價。我自己是幫女兒每月幫她「存股」，分別放在台積電（2330）跟台灣50（0050）。採用的就是最簡單的投資方式：定期定額
定期定額：也就是按每個月為單位，提撥固定資金在特定的標的上。長期來看能避免資金成本過高，也能累積部位享受「複利效果」。
如果你是從2022年1月就開始買，不怕買在高點，繼續往下買進，老牛幫你試算一下。到現在2024年2月，總共買進次數為26次。恰好買出一條微笑曲線
台積電報酬率為29.35%
台灣50報酬率為18.56%
兩者合計報酬率為23.82%
定期定額兩年台積電
月投五千
交易次數：26次
買進股數：228股
目前股價：683元
買進成本：122342元
累積配息：2527元
累積價值：155724元
獲利金額：35909元
獲利績效：29.35%
定期定額兩年 0050
月投五千
交易次數：26次
買進股數：1033股
目前股價：141.3元
買進成本：128446元
累積配息：6323元
累積價值：145963元
獲利金額：23840元
獲利績效：18.56%
老牛總結
回頭查一下，拿出2022年1月的對帳單，不曾想，我家女兒也曾是682梯的台積電大學姐。
甚至0050還買在152元的高點，到現在都還沒解套。
BUT！定期定額的特點就在於「高也買低也買」不需擇時進場，存股兩年還是賺錢的哦！
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