0050、台積電…每月五千定期定額兩年都賺錢啦！ 專家：幫女兒存也曾是套在682高點的學姊

給小孩的大紅包：定期定額 實戰大公開

台積電、0050存股兩年績效

新年回來之後，最大的驚喜就是台積電突破新高價。我自己是幫女兒每月幫她「存股」，分別放在台積電（2330）跟台灣50（0050）。採用的就是最簡單的投資方式：定期定額

定期定額：也就是按每個月為單位，提撥固定資金在特定的標的上。長期來看能避免資金成本過高，也能累積部位享受「複利效果」。

如果你是從2022年1月就開始買，不怕買在高點，繼續往下買進，老牛幫你試算一下。到現在2024年2月，總共買進次數為26次。恰好買出一條微笑曲線

台積電報酬率為29.35% 台灣50報酬率為18.56% 兩者合計報酬率為23.82%

定期定額兩年台積電

月投五千 交易次數：26次 買進股數：228股 目前股價：683元 買進成本：122342元 累積配息：2527元 累積價值：155724元 獲利金額：35909元 獲利績效：29.35%

定期定額兩年 0050

月投五千 交易次數：26次 買進股數：1033股 目前股價：141.3元 買進成本：128446元 累積配息：6323元 累積價值：145963元 獲利金額：23840元 獲利績效：18.56%

老牛總結

回頭查一下，拿出2022年1月的對帳單，不曾想，我家女兒也曾是682梯的台積電大學姐。

甚至0050還買在152元的高點，到現在都還沒解套。

BUT！定期定額的特點就在於「高也買低也買」不需擇時進場，存股兩年還是賺錢的哦！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。