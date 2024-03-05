00940「最小努力」10元發行價無痛入手！ 他：棒球代打法靠巴菲特擊出全壘打

讓成功人士形塑你的理財習慣 你正準備進入人生下一個階段嗎？譬如結婚、買房、教養子女、退休。你是否有想過是否在財務上準備好了，是不是該建立理財的好習慣？建立新習慣不容易，「原子習慣」的作者詹姆斯‧克利爾，提出一個好方法，就是用模仿成功人士的方式。

人類天性習慣群居的生活，會想和群體建立良好的關係，贏得同儕的尊敬和肯定。而我們特別會想要模仿成功人士，因為他們贏得社會大眾的尊敬與肯定。成功人士獲得大眾讚美的行為，對我們很有吸引力，有利於建立新習慣；而且成功人士的策略，能幫助我們有效達成目標喔。 在理財上想要建立好習慣，可以仿效投資大師華倫．巴菲特的方法喔，他擁有世界首屈一指的財富，尤其價值投資法為世人稱頌。

但是你會不會覺得「價值投資法」好像很難，不知道該如何學習與投資，不妨使用「棒球代打法」，找專業強打代打，像是元大投信的00940，幫我們進行巴菲特的價值投資，擊出投資全壘打。

00940元大臺灣價值高息ETF，投資核心原則是運用巴菲特的價值投資法，運用自由現金流量收益率、益本比、股利率，一次網羅高CP值的優質企業。尤其是獨家納入股神巴菲特投資指標「自由現金流量」法。自由現金流量穩定充沛的公司，擁有優異的營運能力、獲利能力；同時，也有能力配發更多的現金股息，擁有高現金殖利率。

00940的投資方式，很符合原子習慣的「最小努力原則」。發行價10元無痛入手，只要1萬元，就能入手1張。人類在決定行動時，天性喜歡選擇最小努力、卻能有最大價值的方式。大腦的設定是盡量節省能量，所以天性是傾向最小努力，卻能最大產出，做事的動機是出於「容易做」的事。

00940追蹤指數近五年平均股息殖利率達8.6%，而且月月配現金。是不是對你很有吸引力呢？可以運用「誘惑綑綁原則」，藉由每月領現金的渴望，建立定期買進00940的習慣。誘惑綑綁就是將想要做的事與必須做的事綁在一起，由於對每月自動「加薪」，會讓固定存00940的習慣，變得更有吸引力。

另外來看看00940的長期報酬率，回測計算自2007/05/18至2023/12/31期間的指數變化，00940平均年化報酬率達13.91%，總報酬率達732%，00940可謂雙效合一，兼具資產增長與股息收益的效益。(資料來源：臺灣指數公司，元大投信官網。資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證。)

你是否希望在人生的每個階段財務獨立？並且期望財務自由，心靈富足，一起來存00940，建立理財好習慣吧。目前00940將於3/11-3/15熱烈募集，請參考連結，查看各大銷售機構。

資料來源：1.詹姆斯‧克利爾的「原子習慣」，方智出版社；2.資料分享僅供參考，不作為投資建議，投資需要審慎考量喔。

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