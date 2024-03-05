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00919「神」連9天股價創新高…將除息15號最後買進日！與大盤一起漲上去

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

4日在上周五美國費城半導體指數大漲4.2％激勵下，台股再創歷史新高，收盤大漲369.38點，漲幅1.95%，收在19305.31點，成功站穩萬九大關。大盤創新高不只股民開心，觀察56檔台股ETF收盤表現，包括00919、00929、0056、00915、00927等高達34檔收盤價也創下新高，讓3781868位受益人賺錢笑呵呵，再以今日成交量來看，00919、00929單日成交量高達17多萬張，更顯交投熱絡，其中特別值得一提的是，00919群益台灣精選高息ETF更是自2月20日填息創高後，連續9天創新高，表現特別突出。

市場法人表示，00919即將在3月18日進行第四次配息，期前公告配息0.61元高達10%的年化配息率，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人都提前卡位，推升股價價量齊揚，00919參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

00919基金經理人謝明志表示，美國聯準會2024年貨幣政策轉向已箭在弦上，僅剩下時間早晚與幅度的差異，歐央預期下半年也會轉向寬鬆，在流動性轉為寬鬆下，有利資本市場評價提升。台股以科技股領銜，走勢主要追隨美股，本波在選後不確定性消除，以及台積電對2024年度展望釋出樂觀訊息下，加權已突破萬八大觀，櫃買並已創波段新高，市場多頭趨勢明確。考量台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優佈局。

0056元大高股息 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00927群益台灣半導體收益ETF 00929復華台灣科技優息ETF

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