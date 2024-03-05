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別超額儲蓄！他籲買ETF「首推0050」 網曝最大問題點

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元。圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元。圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元，不僅連續五年逾3兆元，總額續創新高，顯示閒置資金仍多，引發外界擔憂經濟失衡風險。PTT網友討論，「大家錢很多，所以物價一直漲，不要超額儲蓄，定期定額0050是對的」。但有網友直言，「老人很有錢也愛存錢，但很多老人連ETF是什麼都不知道」。

「超額儲蓄」代表儲蓄與投資的差額，以主計總處最新公布的今年預測數3.8兆元為例，為國民儲蓄毛額10.6兆元減掉國內投資毛額6.21兆元。若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用；若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

一名網友在PTT發文表示，大家錢很多，超額儲蓄，容易導致物價不斷上漲，他建議，不如將錢用於定期定額ETF，也可以避免通貨膨脹的風險，「請不要超額儲蓄，把錢放定期定額0050會比較好」。

其他人則留言「信貸買etf，然後繼續超額儲蓄」、「大老闆錢多買ETF，但是現金還是很多」、「大老闆其實不會買etf」、「很多老人連 etf 是什麼都不知道」、「有錢的人，根本有錢到不需要放ETF去承受那個風險」、「只敢定存的人 跟他講再多都不會買ETF、「台灣人特愛定存或儲蓄險」、「台灣人超級有錢真的不要懷疑，很多人省吃儉用手上卻都幾百萬或是千萬存款」。

還有人留言「因為那些是公司的存款，大多並不是人民的，然後就連最多人買的ETF也才120萬人」、「真無聊，每個人有自己的方式，管真多」、「超額儲蓄是扣除實體投資，實體投資不包含股票跟二手房，超額儲蓄那些錢有可能造成通膨或是資產炒作，所以有些人怕對經濟造成影響，不過目前看起來是還好」、「就跟繳稅是大公司在繳一樣，家戶儲蓄佔很少啦」。

0050元大台灣50 ETF PTT 儲蓄險 定期定額 行政院

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