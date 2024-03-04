抱00919目前先「不變心」！ 她：月配ETF很棒但股息乘以3無法超越季配就先不考慮

聯合新聞網／ 郭莉芳理財講堂
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

最近高股息ETF的討論聲浪比較多，後台私訊也會常被問到哪一檔表現好、配息高，老師會建議哪一檔？

其實我很少回答單一標的的問題，我上課或是演講的講義內也通常會給幾個穩健標的，不會只單一只推一檔，因為好標的有很多，每一檔的特色也不一樣，橘子不能拿來跟蘋果比，且，每個人在乎的點也不一樣，有些人在乎配息要又好又穩；有些人在乎的是股價會不會有上漲機會，如果可以魚與熊掌兼得，誰不要呢？

這時候，大概就是用過去的績效與配息率來見真章的PK時刻了。

眼見3月又陸續會有一些季配息的ETF開始公布這一次會配多少，這次最令人驚豔的莫過去00919再度上調配息金額到0.61元，維持年化配息10%，就過去1年的紀錄來看，配息王目前依然是00919坐穩寶座，一些主要的高股息ETF過往的配息紀錄表如下。

走過淨值超漲、各家都比拚誰配的比較多的2023配息大戰後，可以看到2024年迄今，多數的ETF配息率回歸常態，除了腹背受敵、首開月配息先例的00929從配0.11元調高到0.13元應戰外，其他像是高股息始祖0056從年配改為季配後的金額，最新單季配出0.7元，00878配出0.4元，兩檔的年化配息率約莫落在7.5%上下，還是略遜於成立1年多、淨值還沒有漲太多的00919換算下來的配息率逼近10%，所以，在投資市場裡「薑不一定是老的辣」！

更何況，屬於高股息ETF後進的00919的選股標的比起老牌的0056取市值前150大、00878取MSCI台灣指數約90檔標的還要來的範圍更廣，它是放寬到市值前300大的公司，且依照 #當年度公布的股利 來選股，並剔除已除息的標的，更精準聚焦擇股，這個選股上的優勢也或許是它去年績效可以超越00878的主因。

至於最近還有新的月配息ETF會加入戰場，粉絲們問我：可以買嗎？會推薦哪一檔？我的看法不變，新募集的ETF在接近大盤指數萬九進場的產品，或許個股買進價格不會便宜，而且還要再等至少3個月後才能開始配息，配多、配少還不知道，目前我就先觀望一陣子再說。

反觀來看，成立一段時間的ETF相對就比較吃香了，因為6月起會進入除權息旺季，等於是這些高股息ETF要陸續收割持股組合中的配息，除了原有沒分配出來的股息，還有新一年度的股息等著落袋，光是這樣想，眼睛都亮了！

以00919為例，目前就官網資料來看，可分配收益還有1.78元，換句話說，即使未來維持每季配息0.61元不變的情況下，還可以至少配兩次，而且緊接著6-8月除權息旺季，就會續有新的股息落袋，等於是握有未來有機會能配更多的籌碼。

我們來換算一下，假設00919的投資組合在2024年的股利率有個8%，用淨值24元來換算，包含現在帳上有的收益，至少還可以再分配6次（一路配到2025年6月）還有剩：

試算方式：1.78+(24*0.08)=3.7，3.7除以0.61大於6，這個想像空間實在很甜

今天這一篇主要還是要回答後台粉絲來問我對於月配息ETF的看法，其實，月配聽起來很棒，但如果月配股息乘以3，如果無法超越季配息的ETF，那我可能還是不會考慮，更何況與其巴望的今年夏天才可能會配；嗯嗯，那我還是繼續擁抱目前手上的季配高股息ETF，先不要變心，好了。

◎本文內容已獲 郭莉芳理財講堂 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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