0050和006208表現都不如創新高的加權指數！ 他「曝4原因」：且這檔沒破前高差距達3％
今天台股大漲，006208突破了2022年1月17日的高點85.7，收盤達到85.85。
因為這兩年來大型股的表現落後給中小型股（這點跟美股這兩年的狀況正好相反），因此追蹤0050的兩個ETF 的表現，不如早就創新高的加權指數。如果台股部位中，除了大型股以外，再搭配1/4的0051，這兩年的報酬就會更接近大盤指數，也會更早破新高。
不過，同樣追蹤台灣50指數的0050，今天的股價（收盤147元）並沒有突破2022年1月17日的高點152.4。而且差距還不是只有一點，而是差了有3%多。
主要原因有4：
影響最大的，是今年0050已經配息一次，而且配了3元還不少，相當於2%左右的差距。
影響第二大的，是2022-2023年，0050因為配了比較多的資本利得，所以配息率明顯要高於006208，兩者兩年的總配息率差了大約1%。
影響第三大的，是因為006208的費用低於0050，所以2022和2023年的績效，都勝過0050，這部分兩年大約差了0.32%。
影響最小的，是雖然通常006208的折溢價較大，但在2022年1月17日當天，0050的最高點溢價，略大於006208（大概差0.1%左右）
比較能確定的原因就是這四點，其他像之前講到的因為配息錯過上漲的部分也有可能，但就比較難估算，
簡單說，配息愈多價格上漲就愈少，而對長期投資真正重要的是費用率造成的總報酬。
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