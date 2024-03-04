0050和006208表現都不如創新高的加權指數！ 他「曝4原因」：且這檔沒破前高差距達3％

今天台股大漲，006208突破了2022年1月17日的高點85.7，收盤達到85.85。

因為這兩年來大型股的表現落後給中小型股（這點跟美股這兩年的狀況正好相反），因此追蹤0050的兩個ETF 的表現，不如早就創新高的加權指數。如果台股部位中，除了大型股以外，再搭配1/4的0051，這兩年的報酬就會更接近大盤指數，也會更早破新高。

不過，同樣追蹤台灣50指數的0050，今天的股價（收盤147元）並沒有突破2022年1月17日的高點152.4。而且差距還不是只有一點，而是差了有3%多。

主要原因有4：

比較能確定的原因就是這四點，其他像之前講到的因為配息錯過上漲的部分也有可能，但就比較難估算，

簡單說，配息愈多價格上漲就愈少，而對長期投資真正重要的是費用率造成的總報酬。

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