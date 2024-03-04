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00939明申購最後一天！ 專家分析特色：高股息+低波動且指數績效優異注重CP值

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00939 3/1~3/5募集開啟

統一台灣高息動能（00939）

相關日期：募集時間3/1-3/5，3/20正式掛牌上市，首次除息時間8/1、領息時間預定為8/26！

相關價格：募資價15元，經理費0.3%、保管費0.035%。

ETF特色：「月配息」配息時間為月底，並採用平準金制度，符合市場最夯趨勢！

高股息+低波動

00939追蹤的「特選臺灣高息動能指數」，近5年平均股利率高達9.85%，優於大盤與多數高息ETF指數。以波動度來說，相較於台灣高股息指數及加權指數，也是波動度最低的指數！

精準卡位+調整權重

一年調整一次成分股，在5月依殖利率和股利率「篩選」成分股。並於1月、9月時依照夏普值對成分股進行「加減碼」調整權重！

夏普值 = 報酬率 / 標準差

夏普值越高，代表承受每單位風險獲得的報酬越高。可以說是投資標的之CP值！

指數績效優異

2007/5月-2023/11月歷史回測「臺灣高息動能指數」總報酬為708%，優於台股加權指數的303%、台灣高股息指數的278%。

篩選條件+前10大成分股

00939追蹤之指數篩選條件：從上市櫃市值前250大股票中篩選。

先剔除流動性不佳的股票，再評估下面條件：

盈餘品質：要找會賺錢的公司

成長品質：營業利益率要高

股利品質：不發股利當然OUT！

最後以股利率前40名的股票來建構投資組合。

貼心提醒：00939追蹤之指數的選股方式並不局限於電子產業，主要是以符合條件的好公司為主哦！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 ETF 月配息

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