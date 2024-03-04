00939、00940申購用「這方法」省時間和錢！ 她提醒：台股創新高心臟無力者投資務必三思

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

申購00939 00940用這方法省時又省錢

這次申購00939的金額超過單日轉帳金額。如果你跟雪倫一樣懶的跑銀行，不想排隊花時間轉匯，分享個小方法，會比到銀行轉匯更省時間、更省錢哦！

到銀行ATM，選繳費功能→其它繳費→輸入匯款資枓就完成囉！

單日最高可以匯200萬元，如果是買133張以內的雪友們，這金額應該夠用了！

銀行轉帳要花30元，ATM轉帳15元，VIP不用錢

小技巧學起來！下一檔 00940可能用的到...

提醒：這是雪倫的個人分享；今日台股創新高，對於心臟無力的朋友，投資前請務必謹慎再三評估。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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四大指數部分：道瓊+0.23% 標普+0.80%、納斯達克指數+1.14%、#費城半導體指數+4.29% 、台積電ADR+4.06%，看起來今天的台股是很有希望的。

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