00939、00940申購用「這方法」省時間和錢！ 她提醒：台股創新高心臟無力者投資務必三思
申購00939 00940用這方法省時又省錢
這次申購00939的金額超過單日轉帳金額。如果你跟雪倫一樣懶的跑銀行，不想排隊花時間轉匯，分享個小方法，會比到銀行轉匯更省時間、更省錢哦！
到銀行ATM，選繳費功能→其它繳費→輸入匯款資枓就完成囉！
單日最高可以匯200萬元，如果是買133張以內的雪友們，這金額應該夠用了！
銀行轉帳要花30元，ATM轉帳15元，VIP不用錢
小技巧學起來！下一檔 00940可能用的到...
提醒：這是雪倫的個人分享；今日台股創新高，對於心臟無力的朋友，投資前請務必謹慎再三評估。
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