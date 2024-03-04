萬九站穩了嗎…還是更該居高思危？ 專家：布局00937B「進可攻、退可守」

最近不論是台股或美股都在頻創新高，大盤來到 19,000 點是否應該居高思危？持股是否需要出清？其實只要將投資組合做好「資產配置」就不必過度擔心！我的作法就是布局「進可攻、退可守」的債券型 ETF。

債券又可分為公債、投資等級債、垃圾債券 3 大類別，前面 2 種都屬於相對安全的資產品質。信用評等在 AAA、AA、A、BBB就稱為投資等級債券，風險較公債稍高，但是殖利率也會比公債更高。

該如何挑選投資等級債券 ETF？根據 CMoney 統計相關 ETF 的受益人數，可以看到群益 ESG 投等債 20+(00937B)高居第一名，更驚人的是 00937B 是在 2023 年 11 月才成立、12 月掛牌，短短 3 個月就受到投資人高度青睞，原因是為什麼呢？

00937B 追蹤的是「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」，投資在美國發行的美元公司債，債券信評介於 BBB+～BBB-，且剩餘年限至少超過 20 年以上，屬於「長天期」的債券，更是唯一納入 ESG 分數的投資等級債券 ETF，顯示這些公司債兼具良好的環境保護、社會責任、公司治理。

除此之外 00937B 也是相對少數採取「月配息」的投資等級債券 ETF，對於有現金流需求的人來說，具備一定的「穩定性」。群益投信最新配息公告，00937B 3月除息日為 2024/03/18，配息金額 0.084 元，與前次配息金額一致，而 2024/03/15 為最後買進日。若以 2024/03/01 收盤價 15.58 元計算，預估年化配息率高達 6.47%，是所有投資等級債 ETF 的冠軍，也明顯高於公債殖利率的 4%～5%，難怪短時間就受到市場青睞。

00937B 不僅具備「高殖利率」特性，同樣也受惠美國即將啟動降息循環，可望帶來潛在的資本利得空間。根據 FedWatch 資料，市場預期美國最快將於 6 月降息 1 碼至 5.00%～5.25%，2024 全年至少降息 3 碼至 4.50%～4.75%。

降息對投資等級債券 ETF 可以帶來多少影響？回顧歷史數據，在「停止升息～降息結束」期間平均報酬率有機會高達 55%、在「開始降息～降息結束」期間平均報酬率也有 39%，代表在停止升息後，越早佈局有機會獲得更高報酬。

最後跟大家分享投資的觀念，投資想要降低風險最好的辦法就是執行「資產配置」，對我來說雖然股市在高點，但只要佈局「進可攻、退可守」的債券型 ETF，就足以降低資產的波動性。00937B 為什麼上市僅 3 個月就衝上人氣冠軍？無非就是擁有 3 大優勢：

1.「高殖利率」：00937B 預計將於 2024/03/18 除息 0.084 元，年化殖利率高達 6.5%，想要把握的人請記得 2024/03/15 為最後買進日。而且 00937B 的配息收入屬於海外所得，免繳二代健保補充保費，還有 750萬以內免課個人所得稅的優勢。

2.「穩定配息」：採取月配息，且為了避免受益人數快速增加稀釋債息，因此設有收益平準金機制，穩定投資人現金流需求。

3.「資本利得」：美國即將於 6 月啟動降息循環，00937B 屬於長天期債券，具有潛在的資本利得空間。

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