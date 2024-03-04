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台股相對高點00940破發機率是有些許！ 專家：有收益平準金能應付大量申購對配息的衝擊

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

這幾天不時有人來跟我討論00940的申購問題，這邊說說我對這檔新募集高息型ETF的看法。

00940是元大臺灣價值高股息ETF，主打的賣點有：

1.獨家巴菲特價值投資指標

2.標的指數平均殖利率達8.6％

3.每股10元的低發行價位

4.月配型月月領息的現金流

00940選股邏輯的重點是：

1.市值前300大為母體，從中選取50檔為成份股

2.最近4季EPS總和為正值、且最近3年度均有發放現金股利

3.負債比率屬前90%低

4.照資產報酬率與股東權益報酬率屬前90%高 5. 益本比屬前80%高

6.最近4季稅後淨利屬前90%高

7.最近4季毛利率成長屬前90%高

8.分別將自由現金流量收益率、股利率指標及益本比標準化後計算綜合分數，選取綜合分數排名前50名之股票

個人想法：

1.有收益平準金，可以應付突如其來大量申購帶來的配息衝擊。

2.選股邏輯的區間很寬鬆，只要不是後面10％的標的都能夠入選排列，這樣的篩選標準是不是對績效有好處呢？

3.月月配息對於張數不多的投資人而言，匯款的手續費會相對比較貴。

4.現在台股處於相對高點，未來波動的機率很高，現在發行的台股ETF要破發的機率應該也有些許，要募集時候買入，或者之後在市場上交易，都是選擇上的賭注。

臺灣的大選才剛結束不久，「臺灣價值」一直是很多候選人拿出來當作競選的口號或價值，選民大多也很買單，沒想到投信業者入戲頗深，直接拿來當ETF的名稱，至於投資人會不會買單呢？看到網路上討論熱度不低的狀況，它的募集狀況應該不能小覷！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 收益平準金 月配息

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四大指數部分：道瓊+0.23% 標普+0.80%、納斯達克指數+1.14%、#費城半導體指數+4.29% 、台積電ADR+4.06%，看起來今天的台股是很有希望的。

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只要有300萬那一季也可以領到6萬塊錢，這個現金流是每個人都可以做到的一件事，因為我就是從月薪26k-28k開始一步一步靠存股滾到現在。

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