台股相對高點00940破發機率是有些許！ 專家：有收益平準金能應付大量申購對配息的衝擊

這幾天不時有人來跟我討論00940的申購問題，這邊說說我對這檔新募集高息型ETF的看法。

00940是元大臺灣價值高股息ETF，主打的賣點有：

1.獨家巴菲特價值投資指標 2.標的指數平均殖利率達8.6％ 3.每股10元的低發行價位 4.月配型月月領息的現金流

00940選股邏輯的重點是：

1.市值前300大為母體，從中選取50檔為成份股 2.最近4季EPS總和為正值、且最近3年度均有發放現金股利 3.負債比率屬前90%低 4.照資產報酬率與股東權益報酬率屬前90%高 5. 益本比屬前80%高 6.最近4季稅後淨利屬前90%高 7.最近4季毛利率成長屬前90%高 8.分別將自由現金流量收益率、股利率指標及益本比標準化後計算綜合分數，選取綜合分數排名前50名之股票

個人想法：

臺灣的大選才剛結束不久，「臺灣價值」一直是很多候選人拿出來當作競選的口號或價值，選民大多也很買單，沒想到投信業者入戲頗深，直接拿來當ETF的名稱，至於投資人會不會買單呢？看到網路上討論熱度不低的狀況，它的募集狀況應該不能小覷！

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