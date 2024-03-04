快訊

南投路邊停車3月收費上路 市民驚見1現象喊「舒服」

引狼入室？泰國引入中資救經濟的「陸橋計畫」

金門翻船案戰場今移立院 僵局怎解？管碧玲報告是訊號

00940元大今9點開放預購…額度是否有上限、幾號扣款？ 她：國內型ETF完全不用擔心買不到

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

上班前碎碎念系列

首先回顧一下上週五美股收盤狀況，由於密大公布的消費者信心與製造業指數（PMI）下滑（表示消費者需求增加），加上Dell財報公布再次拉動AI及半導體股大漲，美股再創歷史新高。

四大指數部分：道瓊+0.23% 標普+0.80%、納斯達克指數+1.14%、#費城半導體指數+4.29% 、台積電ADR+4.06%，看起來今天的台股是很有希望的。

至於債券市場方面，由於經濟數據不如預期，市場認為降息可能會更晚發生，使得美債殖利率與美元雙雙走低（這個月很多債券ETF要除息，依照這個趨勢，債券價格 #很可能上漲， 請大家小心不要追高，要留意折溢價喔）

編輯推薦

最後，這陣子好多粉絲詢問的00940元大台灣價值高息ETF，主要問題大概是：

1.哪天開始預購？

各家證券商不同，請洽自己的營業員，但是 元大投信 官方是今天早上9點開放預購喔！

2.預購的付款日？

不管哪一天預購，都會在3/11開始扣款

3.有沒有額度上限？

沒有，大家完全不用擔心買不買得到，因為是「國內股票型ETF」沒有額度限制

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 半導體 月配息

延伸閱讀

00939跟00940最大不同是15、10元的區別？ 專家曝光兩檔ETF核心差異

00940不熱門都難…搭00939和00929每周領息！ 他提醒：「總報酬」才是重點

00919每月存1張…第四年開始一年加薪12萬元！ 她：成本約莫131萬元

00878+00919+0056+00713+00929…存五檔ETF！ 他：整理資產一季股息就暴增兩倍逼近9萬

相關新聞

00940元大今9點開放預購…額度是否有上限、幾號扣款？ 她：國內型ETF完全不用擔心買不到

四大指數部分：道瓊+0.23% 標普+0.80%、納斯達克指數+1.14%、#費城半導體指數+4.29% 、台積電ADR+4.06%，看起來今天的台股是很有希望的。

00878+00919+0056+00713+00929…存五檔ETF！ 他：整理資產一季股息就暴增兩倍逼近9萬

只要有300萬那一季也可以領到6萬塊錢，這個現金流是每個人都可以做到的一件事，因為我就是從月薪26k-28k開始一步一步靠存股滾到現在。

比00919、00918配更多00915股利頂天0.72元！ 專家：一檔超級被忽略的ETF

2023年的高股息ETF績效冠軍大家知道是誰嗎？答案是含息報酬繳出6成的凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）。

元大 ETF 00713 首季預估季配息每單位0.88元 帳上資本利得年增175%

元大台灣高息低波（00713）2024年度第一次季配息公告出爐，每單位預估配發金額為0.88元，將在3月14日第二階段公...

七檔台股ETF 強強滾

台股3月第一個交易日開高走低，但據CMoney統計，在56檔台股ETF（包含槓桿及反向ETF）中，共有七檔台股ETF上周...

ETF收益平準金配息三大新規 這次還沒查？

金管會在2023年11月對ETF增訂「收益平準金配息」三大原則並要求投信業納入內控，以利金檢；惟投信圈指出，納入內控制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。