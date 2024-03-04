00940元大今9點開放預購…額度是否有上限、幾號扣款？ 她：國內型ETF完全不用擔心買不到

上班前碎碎念系列

首先回顧一下上週五美股收盤狀況，由於密大公布的消費者信心與製造業指數（PMI）下滑（表示消費者需求增加），加上Dell財報公布再次拉動AI及半導體股大漲，美股再創歷史新高。

四大指數部分：道瓊+0.23% 標普+0.80%、納斯達克指數+1.14%、#費城半導體指數+4.29% 、台積電ADR+4.06%，看起來今天的台股是很有希望的。

至於債券市場方面，由於經濟數據不如預期，市場認為降息可能會更晚發生，使得美債殖利率與美元雙雙走低（這個月很多債券ETF要除息，依照這個趨勢，債券價格 #很可能上漲， 請大家小心不要追高，要留意折溢價喔）

最後，這陣子好多粉絲詢問的00940元大台灣價值高息ETF，主要問題大概是：

1.哪天開始預購？

各家證券商不同，請洽自己的營業員，但是 元大投信 官方是今天早上9點開放預購喔！

2.預購的付款日？

不管哪一天預購，都會在3/11開始扣款

3.有沒有額度上限？

沒有，大家完全不用擔心買不買得到，因為是「國內股票型ETF」沒有額度限制

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