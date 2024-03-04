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比00919、00918配更多00915股利頂天0.72元！ 專家：一檔超級被忽略的ETF

聯合新聞網／ 阿格力
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

單次股利率3.14％，00915股利新高

2023年的高股息ETF績效冠軍大家知道是誰嗎？答案是含息報酬繳出6成的凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）。

單次股利率3.14％：今年第一次的季配息數字公告了，將在3/18（ㄧ）配發0.72元現金股利，所以最後參與除息的買進日就是3/15（五）。以3/1的收盤價22.89元計算，單次的股利率高達3.14％，相當不錯。

近一年股利率9.56％：股利看一次其實不客觀，所以我把近四季的相加，數字居然達到2.19元，股利率同樣以3/1的收盤價則高達9.56％。大家也知道去年高股息ETF漲很多，所以如果是申購價就認購00915的持有者，股利率高達14.6％，這也告訴我們投資真的要趁早。

被忽略的績效冠軍

我覺得這是一檔超級被忽略的ETF，因為身為年度績效冠軍，比起動輒百億甚至千億規模的同類ETF，其規模僅80億左右。真的只能用「隱形冠軍」來形容，尤其00915的近ㄧ年Beta值僅0.7，等於是比大盤低波動卻又有不錯的績效展現。

選股降低景氣循環

在高股息ETF的成分股中，大家一般比較不想看到景氣循環股，如果各位也有這個疑慮，那00915的選股邏輯就很對味。目前三十檔成分股中，很多高息ETF都有的航運股，00915是一檔都沒有。因為選股會排除近126交易日中，其還原報酬標準差最高的10％，簡單來講透過「下行因子」把那些股價已經預告產業可能之後不好的股票排除，最典型就是當下股利好但大家已經知道未來要走下坡的特定景氣循環股。

總結來說凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）是一檔非常值得關注的ETF，我覺得規模也是真的委屈。如果你信奉「人多的地方不要去」，那00915就是活生生的代表，規模落後同類ETF，但報酬在去年卻最頂尖。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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