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00919每月存1張…第四年開始一年加薪12萬元！ 她：成本約莫131萬元

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

群益投信公布了00919今年第1次收益分配公告，配息金額再度創新高，股民們要暴動啦！

00919配息資訊

每單位分配金額：新臺幣0.61元

最後申購日：113/3/15

除息交易日：113/3/18

預定發放日：113/4/15

00919數據資訊

以3/1收盤價24.25推算

單次殖利率為2.52%

年化殖利率為10.06%

近1年漲幅率為30.17%

近1年報酬率為40.5%

每月加薪1萬元要多少成本

以近1年現金股利共2.24元計算，所需成本約為131萬元。

00919歷史配息

00919前三次配息公布後，超高殖利率吸引眾多投資人進場，均造成一波漲幅，除息後也都順利填息，這次配息金額創新高，股民們準備開心領息啦！

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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