00919每月存1張…第四年開始一年加薪12萬元！ 她：成本約莫131萬元
群益投信公布了00919今年第1次收益分配公告，配息金額再度創新高，股民們要暴動啦！
00919配息資訊
每單位分配金額：新臺幣0.61元
最後申購日：113/3/15
除息交易日：113/3/18
預定發放日：113/4/15
00919數據資訊
以3/1收盤價24.25推算
單次殖利率為2.52%
年化殖利率為10.06%
近1年漲幅率為30.17%
近1年報酬率為40.5%
每月加薪1萬元要多少成本
以近1年現金股利共2.24元計算，所需成本約為131萬元。
00919歷史配息
00919前三次配息公布後，超高殖利率吸引眾多投資人進場，均造成一波漲幅，除息後也都順利填息，這次配息金額創新高，股民們準備開心領息啦！
本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！
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