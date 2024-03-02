00919每月存一張…有機會第四年每月息收1萬！ 她：報酬率也強強滾
近期高股息的熱度很高，搭著順風車來聊一檔黑馬00919，2023年規模成長4,786%，躍升為台股ETF規模成長王。
至於為什麼存股族喜歡？00919最新配息率達10.16%，算是穩定輸出且維持高息率。
00919（群益臺灣精選高息ETF）
1.追蹤指數：臺灣精選高息指數
2.主要持股：半導體業
3.配息月份：3、6、9、12月（季配）
4.近三次配息金額：0.55、0.54、0.54
每月買一張0091，累積到第四年就有機會月被動收入萬元，推估成本為121萬左右達成。
如果你是喜歡領高配息的朋友，可以一起來研究看看這檔小黑馬。
莎莉碎念時間又來了，任何的投資皆會有風險，一定要評估自身情況並做好風險管理。
投資的路很長慢慢來不要急，我們一起調整節奏紮實地把錢存下來。
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