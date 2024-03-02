00939、00940於萬九高點募集…若「破發」將配不出資本利得？ 她：跟發行點位無關

下班後碎碎念系列

看到這個批評，女子又要出來替近期募集的00939跟00940說句公道話了，順便提醒大家申購前請詳閱公開說明書，不要聽人家說說就相信喔！

首先00939網站可以下載到公開說明書，939看第24頁

再來00940網站可以下載到公開說明書，940看第10頁

女子先幫大家框下來「收益分配」的配息來源包括：「現金股利」、「利息收入」、「收益平準金」、「借券收入」、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利等收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後...

另外00939的（二）之（2）

跟00940（二）之2...

意思其實差不多，寫的很長「本基金已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。 」

這句話白話文是：資本利得要拿來配息，必須要是「已實現－資本損失為正數」才可以用「資本利得」來配息。 這點適用於所有配息型ETF不僅僅適用現在發行的ETF。

也就是說，「一定可以配息的來源」是「股利」，而「資本利得」跟發行點位無關，任何一檔ETF如果成分股在轉換時沒有賺到錢，就沒有資本利得可以配，已經發行的ETF也是一樣。

至於「收益平準金」依照目前的規定，業者必須「證明」自己的要分配的「息率被稀釋」，才可以動用收益平準金。

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