00713配息0.88元改季配息以來新高！ 專家：比大盤相對具有安全空間

高股息ETF優等生00713 整體本益比只有16倍！具潛力黑馬股

公告配息0.88元，改季配以來新高

今日元大投信公告了00713在3月份的配息公告，配息資訊如下，00713配息資訊：

配息：0.88元 最後買進日：03月15日 除息日：113年03月18日 配息日：113年04月15日

懂的就懂，00713每一季的季配息只是Bonus，真正厲害是它低波動選股因子的威力，現在投資人都會去看ETF帳上包含股利所得的「收益平準金」，但在台股漲到萬九下，評估一檔高股息是否跟漲的指標，其實是包含已實現與未實現資本利得的「收益平準金」。

在元大投信官網可以查詢到，截至今年2月底00713最新淨值51.42元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達18.9元，不僅金額是高股息ETF金額最高，也較2023年同期的6.85元成長175%，突顯出選股的實力。

幫大家複習一下，00713最著名的戰果，就是2022年12月成分股定期調整時，就領先增持高殖利率電子股，佔得先機讓00713在去年含息報酬46.3%，創2017年掛牌以來報酬最佳年度。

到了現在面對台股大盤再創歷史新高，00713除了指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比進行評估，目前成分股平均本益比約為16倍，低於台股大盤，在評價面上相對具有安全空間，且在本波台股自16,000點上攻19,000點的過程中，已將持股朝穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，創造股價抗震保護效果。

孫太也發現，面對多檔高股息ETF的宣傳競爭，00713始終有一定的「識貨買盤」，不僅規模緊追前幾大高股息ETF，最新定期定額交易戶數也成長至7.2萬人，很有機會接下來可以突破10萬人，孫太覺得「定期定額不停扣」是值得參考的存股投資方式。

此外，跟00850相同，元大投信在1月也推出【元大台灣高股息低波動ETF連結基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】且連結基金還區分為「不配息」和「配息」類型，大家可依照自身投資需求選擇，元大投信除了商品推出眾多之外，其功能性和包覆性也很齊全→「總有一個商品滿足你的需求」。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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