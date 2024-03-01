聽新聞
test
0:00 / 0:00
00922配0.38元…登上市值型ETF配息王！ 專家：上回花費20天就順利完成填息
最近一周台股維持高檔盤整，盤中高點持續挑戰突破萬九，這幾天「台股高股息ETF」熱度猛烈，隔壁棚的「台股市值型ETF」討論熱度也不少！
整理市面上規模超過100億，較受歡迎的6檔台股市值型ETF。
彼此在報酬率上都非常貼近大盤，但在配息水準上存在些許差異...
市面上的台股市值型ETF，大多為半年配、少數為季配，整理過去一年(2023~2024年)配息表現，「0050元大台灣50」配息金額最高達4.9元，0050股價較高配息金額也比較高如果換算成一年的殖利率，利用近一年配息金額，除以2/29收盤價計算「台股市值型ETF」「00922國泰台灣領袖50」的配息表現反而是最好！年化殖利率達5.31%
00922國泰台灣領袖50，上市後主打是小資版的0050，去年3月才掛牌上市，目前股價只要17.9元，對於喜歡買入整張的小資族來說，較好入手！
去年10月首次除息，配出每單位0.57元，僅花費20天就順利完成填息。
掛牌以來截至2024年2月29日，報酬方面成長達20%，不怕左手換右手，股息、價差都有賺到。
3月份00922迎來第二次配息，本次預估公告每單位配出0.38元，除息日3月18號，想要參與本次配息的投資人，最晚要在3/15買進或持有。
◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言