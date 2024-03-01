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00922配0.38元…登上市值型ETF配息王！ 專家：上回花費20天就順利完成填息

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

最近一周台股維持高檔盤整，盤中高點持續挑戰突破萬九，這幾天「台股高股息ETF」熱度猛烈，隔壁棚的「台股市值型ETF」討論熱度也不少！

整理市面上規模超過100億，較受歡迎的6檔台股市值型ETF。

彼此在報酬率上都非常貼近大盤，但在配息水準上存在些許差異...

市面上的台股市值型ETF，大多為半年配、少數為季配，整理過去一年(2023~2024年)配息表現，「0050元大台灣50」配息金額最高達4.9元，0050股價較高配息金額也比較高如果換算成一年的殖利率，利用近一年配息金額，除以2/29收盤價計算「台股市值型ETF」「00922國泰台灣領袖50」的配息表現反而是最好！年化殖利率達5.31%

00922國泰台灣領袖50，上市後主打是小資版的0050，去年3月才掛牌上市，目前股價只要17.9元，對於喜歡買入整張的小資族來說，較好入手！

去年10月首次除息，配出每單位0.57元，僅花費20天就順利完成填息。

掛牌以來截至2024年2月29日，報酬方面成長達20%，不怕左手換右手，股息、價差都有賺到。

3月份00922迎來第二次配息，本次預估公告每單位配出0.38元，除息日3月18號，想要參與本次配息的投資人，最晚要在3/15買進或持有。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 報酬率 大盤 市值型

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