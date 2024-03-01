00939跟00940最大不同是15、10元的區別？ 專家曝光兩檔ETF核心差異

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

股市瘋高股息ETF，配息方式也從年配、半年、季配息、月配息，至今投信更打出依據評價日的不同打出所謂的利用月配息搭配能夠「周周配」。

3月募集開跑的統一台灣高息動能（00939）和元大臺灣價值高息（00940）分別有什麼亮點和差別呢？來看看股市分析師股添樂YouTube頻道「楚狂人」影音中的分析！

以下為影音內容：

00939和00940的兩檔差別

IPO每股發行價：00939是15元；但00940是10元的發行價

現在的ETF起始價是10塊的ETF，00940是第一檔，所以應該算是今年上半年聲量會是最大的一檔，只要用1萬元就可以買一張，很明顯就是瞄準小資族，有更低的門檻能夠跨入這個市場。

換股頻率不同

00939的部分是每年5月換一次，但是00940是一年換兩次（5月跟11月）

可是有一點要留意的是00939這一檔ETF雖然換股頻率一年只有一次，但他有一個很特殊的設計，就是在權重審核的部分，1月跟9月是依據夏普值的方式來做權重的增加或減少。

什麼是夏普值？就是每承擔一份風險，可以拿到多少的報酬，是一個CP值的概念，比如我承擔一分的風險，但這檔股票可以拿10分的報酬，另外一檔只能拿5分的報酬，那就會是選前者。

所以00939每年會依據夏普值，一年有兩次的機會，來調整權重的差別；也就是雖然每年只有更換一次成分股，但是加上這兩次的權重調整，內扣費用大概跟一年換股兩次的00940是差不多的。

兩檔ETF其實都是高股息ETF，一般來說都是以殖利率來做權重的配置，就是殖利率越高，配置的成分比重就越高。

但00940這檔ETF，有稍微做出一點差異，強調「自由現金流量」跟「本益比」，這兩個指標通常都是尋找價值股或是長期存股的特色。

以下總結兩檔ETF的核心差異

00939每年換股一次，特色在於權重審核有兩次的機會（成分股權重加減碼的動作），且會依據夏普值找出最高的CP值，此特點也是前面的高股息ETF幾乎沒有，也算是一個滿創新的突破

00940最大的亮點，除了基金權名有「台灣價值」之外，就是起始價10元，再來就是管理費相比之下較低（稍微便宜了千分之五左右），最後比較特別的就是也是市場上第一檔，納入「自由現金流量」這個指標的高股息ETF

◎本文內容已獲 楚狂人股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 內扣費用 成分股 月配息

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