台股2月大漲千點 12檔台股ETF股價同創高
台股金龍年開紅盤，2月台股大漲1077點，單月漲幅達6.02%，月底台股指數收在18966.77點，續創歷史新高。另統計2月台股ETF表現，包括熱門的群益台灣精選高息、元大高股息等，共有12檔與大盤同創新高。
目前國內總共56檔台股ETF，統計截至2月29日，包括群益台灣精選高息、群益半導體收益、新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、中信小資高價30、中信成長高股息、中信臺灣智慧50、國泰台灣領袖50、元大中型100、兆豐龍頭等權重、元大高股息、中信上櫃ESG 30，總共有12檔ETF股價創新高。
其中像是熱門的群益台灣精選高息，本週剛發出配息公告，準備於3月18日除息，預估每單位擬配發股息0.61元，按2月29日收盤股價24.03元換算，年化殖利率達10.15%，連續4季衝破10%，投資人股利、價差兩頭賺。
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