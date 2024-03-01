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00940上市前必知的「五大焦點」！ 專家：月初加薪真給力

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

萬眾矚目的00940元大台灣價值高息即將在3/11正式募集，究竟這檔主打巴菲特選股邏輯的ETF有什麼特別之處？槓桿哥依照現有的公開資訊，整理出上市前你要知道的5大焦點：

焦點1：巴菲特選股邏輯

00940最核心的特點，以不買貴、有錢、會賺錢、穩定、護城河五大特點去選出成分股，以這樣的選股邏輯來看，我推測00940可能是一支穩健型的ETF。

焦點2：精準挑選高股息

成分股調整月份為5月及11月，調整取向都是以鎖定高股息為主，加上巴菲特選股邏輯來看，00940會比較適合追求穩健、抗跌、高股息、防禦率高這幾個特點的投資人。

焦點3：小資救星好入手

跟其他ETF最大不同之處價格每股只要10塊錢，我覺得也算是鼓勵小資族或是學生可以多多參與市場，畢竟入手門檻低只要1萬塊就可以買1張，你可以比較有市場參與感，更容易體驗存股長投的樂趣。

焦點4：月初加薪真給力

也算是00940做出市場區隔跟話題性的特點，在你領薪水前後沒多久又會有一份股息入帳，更能體會靠存股增加被動收入、現金流的感覺。

焦點5：月配強大現金流

最後幫大家以8.6%殖利率去預估投入部位及可以月領的金額，只要200萬左右你就有機會在月初加薪$14,333，以大多數人3-5萬左右的薪水，月初加薪1萬多等於是薪資直接往上一個檔次了呢。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 收益平準金 月配息

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