快訊

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不愛兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

00919配息金額再創新高！年化配息率10％ 超乎市場預期

00919再驚豔…配息0.61元續坐配息王！ 專家：本來估0.6都覺得機率不大

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

驚豔；驚豔；再驚豔！00919公告配息0.61 續坐配息王

2024年第一季00919的配息公告啦，令投資人驚豔（也嚇到孫太）的是公告配發0.61元，以下是00919的配息相關資訊，00919本次配息資訊如下：

配息：0.61元

最後買進日：03月15日

除息日：113年03月18日

配息日：113年04月15日

2024年高股息的焦點說放在00919身上也不為過，919的規模從年初的966億一路成長至1,300多億，才2個月規模擴增+34%，成長幅度驚人！

為什麼規模增長如此迅速呢？孫太想「配息狀態穩定且誘人」應該是極大的要素！在金管會訂定出平準金四大準則後，市場投資人一度懷疑00919是否無法再續配高息，但事實證明，00919依然能穩定配發出應該有的高水準股息，甚至還有上調配息的能力！

而能有好的配息表現也歸功於00919的「選股邏輯」，在「精準選股」的狀態下919的換股時間有2次，一次在5月是選擇「精準高息」，另外一次則是近期的12月，會藉由檢視獲利成長因子-觀察前三季EPS成長率進行汰弱換強，也就是「精準卡位」，藉此提高抓住未來行情的勝率。

孫太檢視12月份的換股狀態可以發現00919減碼了「獲利嚴重衰退的航運股」以及2023年因為「漲多導致預期股利率下降的AI股」；加碼了「獲利谷底翻揚的金融股」、「傳產股」以及「少數表現優異的電子股」。

至於選股邏輯是否優異？

看換股後的成分股表現就可以知道，近期919的淨值增漲，除了填了上一季配息缺口之外，淨值表現也突破新高，目前表現也應該是今年以來17檔高股息ETF中漲幅最多的，這都跟成分股近期的表現有關，跟「選股邏輯」有關！

近期前10大成分股中：瑞昱、聯詠、聯發科、健鼎、鈊象及漢唐的表現都很優異，也因為有優異表現的成分股才讓00919的淨值猶如勢如破竹般的突破與成長！

最後，孫太是從00919募集就開始觀察，一路看著她成長至今，逐漸成長、逐漸長大，最終納入孫太的核心ETF標的，這次也將以243張00919參與除息，預計領取148,230元的股利，看著919的成長感覺很開心，恭喜所有投資00919的投資人們！

高股息的商品越來越多，這是因為市場有其需求性，而琳瑯滿目的商品要如何挑選，相信將來會有越來越多元的各種比較、評比方式出現，而00919好不好，相信去問問持有919的投資人就知道，孫太觀察至今的評比是：表現十分優異！

話說：孫太真的配息都猜不準呀！我之前預估0056配0.55，結果配0.7，估00878配0.35，結果是0.4，這次919孫太估了0.6，自己都覺得機率不大，結果是0.61。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

00941是這時間點很適合進場投資的ETF！ 專家：但別重壓建議部位最多拿20％出來買

00940持278張以內免被扣二代健保！ 她曝「五特點」：親人想賣金融股轉這檔ETF

00941申購理由就是因為「它不配息」！ 專家：為股利捨高報酬是捨本逐末

半導體股票僅台積電能買…別自作聰明買聯電、力積電、世界先進！ 謝金河：老二連50塊都上不去

相關新聞

00919再驚豔…配息0.61元續坐配息王！ 專家：本來估0.6都覺得機率不大

2024年第一季00919的配息公告啦，令投資人驚豔（也嚇到孫太）的是公告配發0.61元...

00919宣布配息金額0.61元「再創新高」！ 年化配息率10％ 最後買進日為14號

群益台灣精選高息（00919）即將在3月迎來第四次配息。據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.61元新臺幣，年化配息率10％；本次除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

00941成分股皆是壟斷上游的龍頭公司！ 專家：「這方式」能解決波動較大的問題

00941是目前市場上，唯一一檔聚焦在半導體上游的設備與材料兩大族群的半導體ETF，投資00941就等於掌握半導體產業命脈！

00941是這時間點很適合進場投資的ETF！ 專家：但別重壓建議部位最多拿20％出來買

00941這檔產品最特殊的地方就是專攻上游；下游需要產品製造，但台積電也還是需要跟更上游的設備商，拜託多賣點設備和材料給它，才能夠去滿足下游的需求。

00919連四季年化配息率超過10% 最新公告3月配0.61元

群益台灣精選高息ETF（00919）即將在3月迎來第四次配息，自從連續三次配出超過10%的年化配息率，且次次都填息，引發...

00919配息再度超乎市場預期…高達0.61元！ 領息日是這天

群益台灣精選高息（00919）配息出爐！每受益權單位擬配發0.61元，創下成立以來最高金額，較上一季度的0.55元大幅調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。