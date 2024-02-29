00919再驚豔…配息0.61元續坐配息王！ 專家：本來估0.6都覺得機率不大

驚豔；驚豔；再驚豔！00919公告配息0.61 續坐配息王

2024年第一季00919的配息公告啦，令投資人驚豔（也嚇到孫太）的是公告配發0.61元，以下是00919的配息相關資訊，00919本次配息資訊如下：

配息：0.61元 最後買進日：03月15日 除息日：113年03月18日 配息日：113年04月15日

2024年高股息的焦點說放在00919身上也不為過，919的規模從年初的966億一路成長至1,300多億，才2個月規模擴增+34%，成長幅度驚人！

為什麼規模增長如此迅速呢？孫太想「配息狀態穩定且誘人」應該是極大的要素！在金管會訂定出平準金四大準則後，市場投資人一度懷疑00919是否無法再續配高息，但事實證明，00919依然能穩定配發出應該有的高水準股息，甚至還有上調配息的能力！

而能有好的配息表現也歸功於00919的「選股邏輯」，在「精準選股」的狀態下919的換股時間有2次，一次在5月是選擇「精準高息」，另外一次則是近期的12月，會藉由檢視獲利成長因子-觀察前三季EPS成長率進行汰弱換強，也就是「精準卡位」，藉此提高抓住未來行情的勝率。

孫太檢視12月份的換股狀態可以發現00919減碼了「獲利嚴重衰退的航運股」以及2023年因為「漲多導致預期股利率下降的AI股」；加碼了「獲利谷底翻揚的金融股」、「傳產股」以及「少數表現優異的電子股」。

至於選股邏輯是否優異？

看換股後的成分股表現就可以知道，近期919的淨值增漲，除了填了上一季配息缺口之外，淨值表現也突破新高，目前表現也應該是今年以來17檔高股息ETF中漲幅最多的，這都跟成分股近期的表現有關，跟「選股邏輯」有關！

近期前10大成分股中：瑞昱、聯詠、聯發科、健鼎、鈊象及漢唐的表現都很優異，也因為有優異表現的成分股才讓00919的淨值猶如勢如破竹般的突破與成長！

最後，孫太是從00919募集就開始觀察，一路看著她成長至今，逐漸成長、逐漸長大，最終納入孫太的核心ETF標的，這次也將以243張00919參與除息，預計領取148,230元的股利，看著919的成長感覺很開心，恭喜所有投資00919的投資人們！

高股息的商品越來越多，這是因為市場有其需求性，而琳瑯滿目的商品要如何挑選，相信將來會有越來越多元的各種比較、評比方式出現，而00919好不好，相信去問問持有919的投資人就知道，孫太觀察至今的評比是：表現十分優異！

話說：孫太真的配息都猜不準呀！我之前預估0056配0.55，結果配0.7，估00878配0.35，結果是0.4，這次919孫太估了0.6，自己都覺得機率不大，結果是0.61。

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