00940不熱門都難…搭00939和00929每周領息！ 他提醒：「總報酬」才是重點

00940 元大臺灣價值高息ETF即將上市，滿滿關鍵字+好入手+高息+月月配，發行價10元 殖利率8.6% 月月配 月初領息，不火爆都難...即將於3/11~3/15募集！

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提醒

高頻次&高配息帶來的是長期持有的安全感；但！股息是中性的怎麼配、配多少與報酬率高低並非完全正相關 ，真正該關注的是總報酬率

總報酬率=股利+資本利得

任何投資前一定要自己做功課。

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