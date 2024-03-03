00940不熱門都難…搭00939和00929每周領息！ 他提醒：「總報酬」才是重點
00940 元大臺灣價值高息ETF即將上市，滿滿關鍵字+好入手+高息+月月配，發行價10元 殖利率8.6% 月月配 月初領息，不火爆都難...即將於3/11~3/15募集！
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以下［18+2］家證券、銀行&元大投信 都可申購
元大證券、統一證券、元富證券、凱基證券群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、兆豐證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、臺銀證券、大昌證券、元大銀行、華南銀行、元大投信
提醒
高頻次&高配息帶來的是長期持有的安全感；但！股息是中性的怎麼配、配多少與報酬率高低並非完全正相關 ，真正該關注的是總報酬率
總報酬率=股利+資本利得
任何投資前一定要自己做功課。
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