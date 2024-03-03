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00940不熱門都難…搭00939和00929每周領息！ 他提醒：「總報酬」才是重點

聯合新聞網／ 阿布達
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00940 元大臺灣價值高息ETF即將上市，滿滿關鍵字+好入手+高息+月月配，發行價10元 殖利率8.6% 月月配 月初領息，不火爆都難...即將於3/11~3/15募集！

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提醒

高頻次&高配息帶來的是長期持有的安全感；但！股息是中性的怎麼配、配多少與報酬率高低並非完全正相關 ，真正該關注的是總報酬率

總報酬率=股利+資本利得

任何投資前一定要自己做功課。

◎本文內容已獲 阿布達 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 月配息

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