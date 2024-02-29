00941是這時間點很適合進場投資的ETF！ 專家：但別重壓建議部位最多拿20％出來買

錯過高股息ETF和NVIDIA的投資朋友，沒關係！財經專家股魚老師告訴你：2024年「上游半導體」績效輾壓美股大盤，令人期待！可以買嗎？搞懂這幾點再進場！

以下為影音內容：

今年的半導體產業是非常有機會的，在整個出貨金額的部分，事實上在2023的上半年市衰退的，但到了下半年之後開始由衰退轉正。

代表最差的情況已經過去，即將迎來好的狀況；看到過去線圖可以發現，一旦整個出口金額往上走的時候，指數相關會有一波帶動。

台灣IC相關的產業，原本的庫存金額是很高的，2021年的時候庫存金額慢慢往上攀升，現在又開始慢慢下降回來，這代表庫存的危機已經過去了。

以聯發科來說，原本庫存數字很高，至今也都整底下降來了，庫存一旦下降之後，就代表終端開始即將迎來一波的拉貨潮。

整個研究調查機構對半導體產業的看法，再以下統計數字裡面會發現，半導體產業在2023年它是呈現衰退的狀況，可是到了2024年之後，整體的預估會有13％的一個成長；媒體報導成長的來源來自各種新科技的應用，在各領域全部都大幅的上升，需求變多出貨自然上升。

從出口金額、業界的展望、終端應用，不論哪一個角度來看，半導體的成長根本就是妥妥在發生的事情。

台積電很厲害，但如果設備沒有再厲害也沒有用，就沒有辦法去開發先進製程，材料不賣，後續的經營根本也做不出來。

近期發生一個新聞，日本因為跟韓國感情不好，結果就將半導體的關鍵氣體斬斷，不供應了！結果差點出現半導體供應鏈斷供事件。

台灣的強項是在製造，但是關鍵的設備和材料，基本上都掌握在海外公司的手上，這些關鍵的供應商，一旦不供應的話，整個事情就很嚴重了，所以投資半導體的話就是要放眼全球。

中信上游半導體（00941）

00941這檔產品最特殊的地方就是專攻上游；下游需要產品製造，但台積電也還是需要跟更上游的設備商，拜託多賣點設備和材料給它，才能夠去滿足下游的需求。

以下兩個指數，一個費城半導體指數，另一是00941所追蹤的指數，在毛利率成長費城是97.8%，但這檔是104％，更驚人！

也就是在相同的市場，追蹤半導體整個市場跟追縱更上游更關鍵的這塊，是有機會拿到更好的一個毛利率成長幅度，且在毛利率的波動上面是比較小的，代表比較不會因為市場的波動狀況，出現上上下下大幅度的一個浮動。

景氣不好的時候大家會砍價格，反之景氣好的時候大家會抬價格，所以毛利率會上上下下，但是因為是攻更上游的這塊，相對來說就擁有所謂定價權，所以毛利率可以比較穩定。

上圖這些都是屬於數一數二的龍頭公司，如果不能供料，就會出大問題。

若跟S&P 500放在一起比較，從2017年開始來看，會發現累積起來的報酬率，92.8%對比206.4%，整整高了一倍。

所以說如果現在還不是進場投資的話，那也不知道什麼時候可以進場投資了。

但還是要提醒，就算怎麼看好這檔00941，畢竟這是一種產業型的投資，比較適合譬如有70％的比例都放在一些偏市值型或保守型的部位，追求穩定報酬，但是可能有少部分的資金可能15-20％，想要去追求一些波動性比較高的，或者未來的預期報酬率比較高的，像這部分要放在半導體產業，讓整體報酬往上走，這樣子就比較適合。

產業型的不太適合重壓，但是適合放一些資金在這邊，讓整體報酬率表現變更好。

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