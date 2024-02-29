00940持278張以內免被扣二代健保！ 她曝「五特點」：親人想賣金融股轉這檔ETF

是這樣的，幾天前，身為金融股鋼鐵粉的雷弟來訊，表明想賣掉持有N年的金融股，轉存高股息ETF...

對於雷弟的巨大轉變，為姐的我上緊發條，以最快速度深入研究。而吸引雷弟目光的這檔高股息ETF，雷龍會從幾個面向來把關，評估是否值得換股。

選股邏輯→安心

獨家納入巴菲特價值投資指標「現金流」的高股息ETF，嚴選自由現金流量強勁的穩健企業，獲利能力強且現金殖利率高，一次網羅高CO值的優質企業。

成分股審核→精準

追蹤指數一年兩次調整成分股，5月精準挑選高息股，11月提前卡位明年度潛力高息股，是台股股利宣告後、除權息旺季後，最早調整的高股息指數，便宜價位先換先贏，追蹤指數平均殖利率達8.6%。

每月現金流→踏實

每月月初領息，現金流越早到手，越能有效運用資金；搭配市面上季配/月配息ETF，更有望達到雙週領息效果，打造個人月退俸。

10元無痛存股→便宜

10元超低價適合小資入手，淨值10元時，以標的指數近五年指數平均殖利率8.6%的股利所得估算，搭配月配息設計，可以存278張以內免課徵二代健保補充保費。

指數編製規則→優秀

「臺灣價值高息指數」為首檔融合巴菲特價值投資哲學的高股息指數，篩選出50檔會賺錢、有競爭力又便宜的股票，每年2次的成分股審核，股息收益與資產增長兩者兼得。

雷龍慢說

元大投信具有指標性ETF（0050、0056）的發行經驗，這次新發行的元大臺灣價值高息ETF（00940）更是令人期待！有別於年配息的金融股，月配息且具收益平準金的00940，在免課徵二代健保前提下，能存的張數更多且所得稅有望更少，還能有每月領到股息的實質快感，10元超低發行價，小資族也能輕鬆存股，獨特且親民的特性，難怪雷弟會看上，姐全力支持！

00940將於3/11-3/15正式募集，有興趣的投資朋友可以洽各券商營業員喔！

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