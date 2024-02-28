降息恐延後⋯00679B、00687B、00764B怎選？網估「這檔漲最多」原因曝

美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱。PTT網友討論，可能要等到六月才要降息，因此他想投資長天期公債，考慮00679B、00687B、00764B，有網友建議「買天期最長的」，未來反彈會最大，有人直言「00764B會漲比較多」。

路透報導，過去一個月來，投資人將今年預估的降息次數減半。上周五（23日）的聯邦資金利率期貨顯示，外界估計今年大約會降息80個基點（約3碼），遠低於1月初預期的降息150個基點（約6碼）。而且估計的首次降息時間點也從3月延後至6月。

一名網友在PTT發文表示，如今外界預測降息延後至六月，考慮到延後降息，他想趁機投資長天期公債，他考慮00679B、00687B、00764B等標的，00679B是最多人買的，經常被買到溢價；他有朋友買進00687B，賺了不少；00764B天期最長、存續時間最長，降息後反彈的幅度有可能最大。他好奇，「這三檔應該買哪一檔? 裡面00764B的溢價最小，是折價，但是有點擔心流動性不高的問題」。

其他人則留言「我買00764B，現在還再等解套中」、「00687B+00795B」、「買天期最長的啊至少反彈最多」、「存續期間就是每降息1%就會反漲17%」、「我買00687」、「推795或931，折溢價幅度較低」、「00764B和00687B我都有買，不過我覺得應該00764B會漲比較多」、「我買795，etf費用最低」、「選規模最大、流動性最好的就對了」。