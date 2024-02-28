00919、00929、00937B年收4百萬「想投1千萬存股」！網曝最佳買法

投資可以有效對抗通貨膨脹，也可以達到錢滾錢的目的。一名年收入400萬的網友打算投入1000萬資金存股，考慮投資00919、00929、00937B，有網友建議他投資00919、00929、正二，分別投資250萬，剩餘250萬資金留著等大盤下殺再買進。

一名網友在PTT發文表示，他的年收入400萬元，多年前買的房屋有增值，近期增貸700萬，另外又投資一間預售屋，他打算將剩餘的1000萬資金投入股市存股，他自稱自己容易心浮氣躁，過去玩個股虧損上百萬，平時事務繁忙也沒有時間盯盤，因此只打算領配息、複利就好。

該網友考慮投資00919、00929、00937B，他試算這三檔的年配息分別為8%、7%、5.5%，每月或每季領到的配息再集中投入，完全不領出，他好奇，「如果不遇到股災，這樣的方法是不是妥妥沒問題？」

其他人則留言「19+929+正2各250萬，留250大盤下殺再補」、「年收400 本多終勝，已經不敗之地了」、「當然是00882」、「買大盤吧，不要買高股息了」、「919、929、939、940四等份」、「你沒失業的話應該沒啥問題」、「你年收夠高，建議直接all in919就好，反正凹的回來」、「年收400本多終勝，全部押台積電比較好」。

還有人留言「有這個年收，身邊人一大堆都懂得投資」、「年收400的來問一堆年收40」、「我看起來像賺得到40萬的人嗎」、「歐印台積電>刪app>十年後打開賣掉>退休」、「跟我一樣無腦00929 00937B，剩下一些錢玩飆股」、「現金流這麼高應該定期定額都來一點，再配指數大跌之後加碼」、「買7%傳產且剛需的，如食品、化肥，要再更低波動就電信，但殖利率會更低」。