00929、00939、00940後進者幫前輩抬轎？ 她：規模越來越大倒過來說也等同幫新人抬轎

今天女子看到二則滿有趣的新聞，分別轉載自不同達人，一則是：

「00940與00939擁有4亮點！ 他一語道破：股價創高的成份股…發行價降至5元也稱不上便宜」

另一則是：

「想重壓00939＋00940 網卻勸別全下！他買00929笑了：3月等被抬轎」

二者觀念跟資訊都太不正確了，女子決定利用午休時間來跟大家分享心得。

00939、00940成分股股價創新高？護航00929的假議題

第一則新聞先用表格說明00939、00940的成分股近期股價創新高，暗示大家所以你進場會買在高點。這點女子之前有跟大家分享過，這題是00939跟00940的必考題！回到老話一句從經濟趨勢來看，台股什麼時候有可能跌回8,000點、跌回12,000點嗎？沒有人知道。但是：美股、日股、台股持續創高是事實，那麼難道「持續創高」所以都持續空手嗎？當然不是，如果抱持這樣的心態，那你永遠在擔心恐懼、想像貪婪，後悔自己8,000點還是12,000點時沒入手，那麼你的投資永遠不會開始。

所以這個說法，以及內文說「股價持續創高」完全只是假議題，而應該回到投資ETF的本質：選股邏輯你認不認同？如果00929持續以「股價創新高」來攻擊，那麼當初根本不需要買00929，持續緊抱0050甚至元大台灣50正2，你從8,000點抱到19,000點，獲得的資本利得，絕對比00929配的股息多上好幾倍，甚至配5年、10年都配不出來那樣的價差。那你何必買00929或其他配息商品呢？

買00939或00940是幫00929抬轎嗎？先看前十大成分股

我們先看這三檔產品的前十大持股就好：

資料時間：2024/1/31；資料來源：投信業者網站

先前00929曾經被討論「過度集中中小型股」，以致00929的成分股股價漲跌，其實主因是00929規模成長、自己把股價買上去的（因為中小型股資金大量進入，容易造成股價波動），而且根據復華投信官網公告，00929前一次換股，40檔成分股換了20檔。如果不是剛好搭上2023/6月發行後台股上漲的趨勢，00929跟00900大概會非常相似。

00929總計40檔成分股，目前00939公佈的前十大持股中，有5檔重複，權重共計26.8%；而00940公佈的前十大持股中，則為8.6%重疊。因此如果真的要講「抬轎」00939買到被00929買高的股票，機會是遠大於00940的，畢竟00940重複的權重相對低。

女子來做個小結

同樣作為月配息的台股ETF，顯然00929今天是感受到後進者的壓力，因此市場上開始有一些不實資訊流傳。但是大家從女子從業者的網站上抓來的資料就可以看到，成分股重疊比率有差，而且倒過來說，如果00929規模一直成長，那也等同於幫00939抬轎？而00940現在公佈的成分股，則不管是跟00929或00939重疊性都相對低，顯然是選股邏輯不同而造成的。

看到這邊，您還覺得買了新產品會幫00929抬轎嗎？反倒是投資人可以留意每年6月00929換股的資訊，依照00929的選股邏輯，那些中小型股被00929抬轎的可能性更高。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。