00939與00940要參加募集嗎？ 專家分享：自己至少觀察一年以上更別說未上市的ETF

最近即將上市的高股息ETF要參加募集嗎？

最近好多粉絲朋友私訊小車，詢問該不該參加00939與00940這兩檔將上市的高股息ETF募集？

其實小車挑選ETF的四大原則中「一年以上觀察期」，本來就不會買新上市的ETF，更別說是未上市的ETF。但如果選股邏輯符合你的需求，可嘗試小額買進實驗，等過了一年觀察期，該檔ETF站穩腳步後再加大投入金額。

高股息ETF，破發會影響配息

高股息ETF選擇在台股剛破萬九新高點時發行，參加募集的好處是可以買到發行價，上市後遇到多頭行情當然皆大歡喜，先買先賺到；然而一旦股市反轉，便容易長時間處於「破發」（淨值跌破發行價）的情況。

以市值成長為主的ETF，長時間處於破發當然也會令持有者懷疑人生，但若看好該檔ETF未來的成長動能，其股價的大幅反彈是可以期待的。

例如00916的發行日為2022年9月26日，正處於全球股市低迷期，剛發行時長達4個月幾乎處於破發狀態，直到2023年2月才開始站穩15元發行價，一路飆漲至2024年 2月的20.78元。

然而高股息ETF以領息為主，價格雖有可能飆高，但受限其選股邏輯的「高殖利率」，股價有天花板，無法像成長股一路向北不復返，因此「配息能力」是挑選高股息ETF需要考量的重點。

配息能力除了觀察選股邏輯篩選出來的成分股，也要留意該檔ETF長時間處於破發的風險高不高。

一檔ETF在收益評價日的淨值低於發行價，就會影響到配息表現，因為破發時，配息只能配股利所得，不得配資本利得（價差所得）。

一檔ETF的配息來源很多，以最近即將於2/27除息的00878為例，1月配息0.4元，從投信公布的配息組成可知有三種來源：

1、股利所得占比44.84% 2、利息所得占比0.16% 3、已實現資本利得占比55%

假設該檔ETF在收益評價日的淨值低於發行價（也就是破發），配息中的「已實現資本利得占比55%」就不能配發，須延後至下一個收益評價日，觀察其淨值是否高於發行價再來評估是否配發。

不過這只是舉例，00878訂定每年1、4、7、10月最後一日為收益評價日，其1月31日淨值為21.65元，遠高於發行價的15元，因此本次配發資本利得沒問題。

相反的，若是破發，這55%資本利得就不能發放，原本0.4元的配息就只能配0.22元，大大削減了該檔ETF的配息能力。

因此，遠離ETF破發風險也是挑選高股息ETF的重點。

高股息ETF發行價與今（26）日淨值整理：

00940發行價10元（大盤逼近萬九發行） 00939發行價15元（大盤逼近萬九發行）

0056發行價25元，淨值 7.74元。✅ 00878發行價15元，淨值22.3元。✅ 00919發行價15元，淨值23.75元。✅ (發行日2022年10月20日，大盤跌至萬二） 00929 發行價15元，淨值19.72元。✅ (發行日2023年6月9日，大盤約16700點，AI起漲前）

00900發行價15元，淨值14.47元（已破發，配息打折扣） 00882發行價15元，淨值10.32元（已破發，配息打折扣）

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