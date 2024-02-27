快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

00939與00940要參加募集嗎？ 專家分享：自己至少觀察一年以上更別說未上市的ETF

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

最近即將上市的高股息ETF要參加募集嗎？

最近好多粉絲朋友私訊小車，詢問該不該參加00939與00940這兩檔將上市的高股息ETF募集？

其實小車挑選ETF的四大原則中「一年以上觀察期」，本來就不會買新上市的ETF，更別說是未上市的ETF。但如果選股邏輯符合你的需求，可嘗試小額買進實驗，等過了一年觀察期，該檔ETF站穩腳步後再加大投入金額。

高股息ETF，破發會影響配息

高股息ETF選擇在台股剛破萬九新高點時發行，參加募集的好處是可以買到發行價，上市後遇到多頭行情當然皆大歡喜，先買先賺到；然而一旦股市反轉，便容易長時間處於「破發」（淨值跌破發行價）的情況。

以市值成長為主的ETF，長時間處於破發當然也會令持有者懷疑人生，但若看好該檔ETF未來的成長動能，其股價的大幅反彈是可以期待的。

例如00916的發行日為2022年9月26日，正處於全球股市低迷期，剛發行時長達4個月幾乎處於破發狀態，直到2023年2月才開始站穩15元發行價，一路飆漲至2024年 2月的20.78元。

然而高股息ETF以領息為主，價格雖有可能飆高，但受限其選股邏輯的「高殖利率」，股價有天花板，無法像成長股一路向北不復返，因此「配息能力」是挑選高股息ETF需要考量的重點。

配息能力除了觀察選股邏輯篩選出來的成分股，也要留意該檔ETF長時間處於破發的風險高不高。

一檔ETF在收益評價日的淨值低於發行價，就會影響到配息表現，因為破發時，配息只能配股利所得，不得配資本利得（價差所得）。

一檔ETF的配息來源很多，以最近即將於2/27除息的00878為例，1月配息0.4元，從投信公布的配息組成可知有三種來源：

1、股利所得占比44.84%

2、利息所得占比0.16%

3、已實現資本利得占比55%

假設該檔ETF在收益評價日的淨值低於發行價（也就是破發），配息中的「已實現資本利得占比55%」就不能配發，須延後至下一個收益評價日，觀察其淨值是否高於發行價再來評估是否配發。

不過這只是舉例，00878訂定每年1、4、7、10月最後一日為收益評價日，其1月31日淨值為21.65元，遠高於發行價的15元，因此本次配發資本利得沒問題。

相反的，若是破發，這55%資本利得就不能發放，原本0.4元的配息就只能配0.22元，大大削減了該檔ETF的配息能力。

因此，遠離ETF破發風險也是挑選高股息ETF的重點。

高股息ETF發行價與今（26）日淨值整理：

00940發行價10元（大盤逼近萬九發行）

00939發行價15元（大盤逼近萬九發行）

0056發行價25元，淨值 7.74元。✅

00878發行價15元，淨值22.3元。✅

00919發行價15元，淨值23.75元。✅

(發行日2022年10月20日，大盤跌至萬二）

00929 發行價15元，淨值19.72元。✅

(發行日2023年6月9日，大盤約16700點，AI起漲前）

00900發行價15元，淨值14.47元（已破發，配息打折扣）

00882發行價15元，淨值10.32元（已破發，配息打折扣）

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00882中信中國高股息 00900富邦特選高股息30 00916國泰全球品牌50 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

延伸閱讀

00940比00939多出的「4優勢」！ 專家：但申購價較低也有「這些劣勢」

想重壓00939＋00940 網卻勸別全下！他買00929笑了：3月等被抬轎

00941日本最強半導體設備材料皆在成份股、台積電熊本開幕利多！ 專家：大概率一掛牌就會有表現

跟0056相見恨晚後悔沒早點存股！ 她：搭配00878和00919組合成月月配息

相關新聞

00878趁除息日買22卻馬上跌到21元多怎辦？ 他：股價無法預測做好大漲、跌的應對即可

剛好碰上00878在2月27日才除息，心想應該偶爾「有腦」一次在除息日當天撿便宜，於是乎特地提早兩天，在今日開盤22.11元買進...

00939與00940要參加募集嗎？ 專家分享：自己至少觀察一年以上更別說未上市的ETF

最近好多粉絲朋友私訊小車，詢問該不該參加00939與00940這兩檔將上市的高股息ETF募集？

跟0056相見恨晚後悔沒早點存股！ 她：搭配00878和00919組合成月月配息

之前買的基金是沒有配息的，我還買到36萬⋯如果36萬現在拿去買0056的話，可以領多少股息呢？

要賣掉00929轉買00939跟00940嗎？ 專家：比較成分股很像月配版的00919

00929主要是電子股，00939也差不多（占比92%），00940比較不一樣，電子股占比僅75%。

今年來三檔台股 ETF 受益人周周增 這檔人氣績效雙冠王

根據2024年2月23日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微增4,328人，總受益人從去年...

ETF 追蹤指數用動能調節 讓高股息總報酬率動起來

市面上台股高股息ETF越來越多元，多數高股息指數通常以成分股調整方式，提高投資組合報酬率，但頻繁換股容易使周轉率增加。3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。