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跟0056相見恨晚後悔沒早點存股！ 她：搭配00878和00919組合成月月配息

聯合新聞網／ 小魚存股
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影

後悔沒有早點存股

我第一個接觸的投資項目是基金，以前每個月都會定期定額買入基金，直到後來朋友跟我介紹ETF，我才開始知道ETF。

不了解沒事，一了解直接讓我大開眼界，原來ETF還可以配息！

我之前買的基金是沒有配息的，我還買到36萬⋯如果36萬現在拿去買0056的話，可以領多少股息呢？

以2024/1/16收盤價36.37來算，第一季配息0.7元

持有股數=360000÷36.37 = 9898股

季股息=9898×0.7=$6,928元

平均一個月加薪約$2,310元

如果我早點投資ETF，就可以領一筆錢了...相見恨晚

0056追蹤指數為「臺灣高股息指數」，從台股上市市值前150檔股票中，挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股，並於每年6和12月進行成分股調整。另外，在2023/5/26宣布年配息調整成季配息，除息月份分別為1、4、7、10 月

如果你想要每月都領到股息的話，你可以這樣做：

1、元大高股息0056：1、4、7、10月

2、國泰永續高股息00878：2、5、8、11月

3、群益台灣精選高息00919：3、6、9、12月

這三支ETF的配息時間剛好都錯開，擁有這三支ETF，讓你每月都有錢錢入袋。

經驗分享僅供參考，並非投資建議，請謹慎評估！

◎本文內容已獲 小魚存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 月配息

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