要賣掉00929轉買00939跟00940嗎？ 專家：比較成分股很像月配版的00919
00939、00940市場討論很熱烈，要賣掉手上的00929去跟風嗎？
2023年ETF因為00929推出月配息機制熱賣，市場開始有類似商品出現。
最近各媒體常見到統一台灣高息動能（00939）和元大臺灣價值高息（00940）的廣告。
都是主打月配息，甚至搭配其他ETF提供雙週配息的誘因。
坊間939、940各種文章已經很多，就不浪費時間贅述細節。僅從939、940與929成分股、配息時間、股價可能走勢比較一下優劣。
成分股比較
00929主要是電子股，00939也差不多（占比92%），00940比較不一樣，電子股占比僅75%。
00939前10大成分股有6檔重複，00940與00929則有7檔重複。
00939、00940成分股有長榮（00939占比3.6%、00940占比9.2%），這是00929所沒有，但是卻與另外一檔熱門高息ETF 00919英雄所見略同（00919占比11.64%），可以說是919的月配息版本，應該有不少919的投資人可以考慮轉到940。
簡單從成分股占比來看，00939比較像00929，00940較類似00919與00929的綜合版本。
配息時間與金額
00939說明書上寫基金成立日滿120天之後，00940是基金成立日滿90天之後才會配息，今年這個夏天7-8月才會首次配息，配息多少還並不知道。
00929目前每月配息130元，若是以領息角度觀之，929至少可以多領3到6月的配息，這點00929就完勝。
股價可能走勢
因為過去幾檔超過千億規模ETF（00878、00919、00929）都是從15元起漲，所以00939從15元發行很合乎期待，00940為了小資族的市場甚至從10元發行，也期待未來能出現至少30%以上漲幅。
若是光從過往股價運行判斷確實如此，但事實上卻沒如此單純。
首先，過去1年內台股從萬五已經上漲到接近萬九，台股高點震盪時期，939和940要持續往上，複製一年30%的空間應該不多。
因為發行在高點，未來破發機率高，分配已實現資本利得的能力一定遠弱於00929、00919、00878等老牌ETF，這也是需要評估的。
其次，939、940成分股與目前熱門高息ETF重覆太多，尤其是與929電子股重覆性最明顯，929縱使沒有新錢投入加碼也不用擔心，坐等939、940兩位老弟新資金投入抬轎成分股，939、940淨值提高，一定也會拉抬929的價格。
因此未來939、940倘出現蜜月行情，929也會跟著慶祝，想到可以坐著被抬轎就感覺喜孜孜的。
資本收益平準金的差異
截至2月23日00929的資本損益平準金有4.05元，包含實收利息、實收股息、已實現投資損或益、未實現的帳面損或益以及應扣的各項費用。而在這項目裡的前三項：利息、股息及已實現損益是可用來配息的。
這代表00929已經積存不少配息子彈，未來縱使遇到大盤修正，還是有能力配發不錯的金額。而，這點是939、940所缺少的。
結論
結論很簡單，就我個人而言已經實實在在享受929的果實，再從配息日期、配息穩定度來看，我是不會賣出929去換買939或940，不穩定性多於蜜月行情的期待，從坐轎的變成轎夫，有必要嗎？
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