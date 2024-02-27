00919將被抬轎？ 專家：因新上市ETF前10大成分股皆已既有…差別買進時間不同

老師常常說，ETF要關注兩個重點：指數與主要成分股。但是你知道嗎？就算兩檔ETF持有相同的成分股，因為買進的時間點不同，也會造成不同的結果，甚至新上市的ETF，還會幫舊的抬轎喔！00919相信大家都很熟悉了，上市以來穩定配發10%股利，可以說是鶴立雞群。

3月會有一檔新的高股息ETF上市，粉絲敲碗要老師比較一下，就來趁機跟大家說明「指數跟成分股」的重要性。請上投信官網查資料，可以看出兩檔ETF的第一大持股都是長榮，00919為12.03%，新ETF則是9.2%(上市後會調整到8%)。講實話，老師不大喜歡高股息買進長榮這種景氣循環股，但是最近幾年長榮的配息與股價表現都不錯，也是不爭的事實，重點在於是幾塊錢買進長榮。

先來看00919，2023年規模大成長到破千億，也就是00919在2023年不斷買進長榮，從股價走勢可以看出大約買在100~120元之間，相對偏低。至於3月要新上市的ETF，因為長榮目前股價超越150了，所以勢必買得更貴。所以就算兩檔ETF第一大成分股都是長榮，但是00919明顯便宜太多，而且00919還領過長榮的股利。

而且不僅長榮，官網顯示新ETF的預計前十大持股，每一檔都是00919既有成分股，這表示新ETF在未來上市後，如果規模不斷不斷成長，也是要不斷買進高價的長榮及與00919重覆的成分股，就有可能拉抬長榮及這些成分股的股價喔！已經買好買滿的00919，反而可以坐著等抬轎喔，00919的投資人是以逸待勞，開心。坐轎跟抬轎的，心情大不同。

再來分析一下指數的殖利率，因為金管會針對平準金亂象，設下了4道緊箍咒，高股息ETF的配息「不能夠超過參考配息率」。但參考配息率都是各家投信自己內部的資料，投資人只能尋找其他可以參考的數字，這時候「指數的股利率」就派上用場，可以讓投資人有個底，也比較容易比較不同商品。先來看一下00919，近五年指數平均的股利率高達11%，回測股利率非常突出，而且過去每季穩定配息0.54~0.55元，真的是穩定又高息，在台股中算是數一數二。

接著來看一下即將在3月申購的新ETF，近五年平均殖利率為8.6%，輸給00919的11%，而且單獨來看，過去五年也沒有一年優於00919，如果過去回測沒有優勢，將來上市後，又要怎麼比00919突出？平準金規範上路，如果把指數股利率視為配息門檻，00919指數的股利率較高、天花板比較高，投資人自然可以領到更多的股息。

再來分析一下配息的頻率，00919是季配息，新ETF則是月配息，每月領錢會比較好？錯了喔，如果錢很少呢！因為新ETF的殖利率比00919還要低，股利已經較少了，結果又分散到12個月，每個月能夠領到多少錢？領辛酸的嗎？如果拿一張來計算，每個月大約只能拿到70元股利，扣掉10元匯費後剩下60元，只夠喝杯珍奶吧？

反觀00919是季配息，股利濃縮到每季發放，上市後3次配息金額為0.54、0.54、0.55，可以看出隨著股價的上漲，股利也從每季的0.54元增加到0.55元。同樣以持有1張計算，00919每季可以拿到550元(預估)，除了喝珍奶還可以吃飯跟看電影，有感多了吧。

提醒投資人，3月新上市的ETF並不會馬上配息，根據投信官網資料，首次除息是今年的7月，但是配息金額是多少，說實話沒有人可以預測，因為要看成分股實際配息情況，過去也沒有紀錄可以參考。但是在7月之前，00919已經在3月跟6月又配了兩次息了，而且00919配息的「紀錄」很穩定，重要的是從00919的「可分配投資收益」，可以看出往後配息的本錢，這是有所本的。反觀3月新上市的高息ETF，沒有配息紀錄，也看不到過去累積的「可分配投資收益」，還要等到7月才配息，配多少、能不能穩定？都是未知數喔，還是先買穩定高息的00919吧！快速的總結一下：

1.同樣持有長榮且都為第一大成分股，00919贏在成本低，新上市的注定幫00919抬轎，00919還有機會賺到長榮上漲的價差。 2.根據官網資料顯示，新基金預計的前十大持股，每一檔都為00919既有的成分股，都可望有抬轎的效益 3.指數的股利率可能會是ETF以後配息的天花板，00919過去五年平均是11%也勝過3月發行ETF的8.6%，00919投資人可以拿到更多的股利。 4.00919已經有穩定的配息紀錄可供參考，更有充沛的「可分配投資收益」，當作未來配息的本錢。反觀3月即將新上市的ETF，要到今年7月才配息，會配多少、能不能穩定，都是未定之數啊。

從上面的分析可以看出，我個人覺得00919是值得信賴的，上市僅一年多的，股價從15元漲到23元，還配了3次息(0.54、0.54、0.55)，規模從幾十億膨脹到1200億，更可以看出投資人喜愛的程度。00919的特點就是：穩定、高息，穩穩的賺真的比較好。

新的ETF並不會比較好，因為會幫00919抬轎啊。聰明的投資人，坐在00919上面等人家抬轎吧；絕對勝過買進新ETF，再去幫00919抬轎吧！

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