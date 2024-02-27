00940比00939多出的「4優勢」！ 專家：但申購價較低也有「這些劣勢」

00939、00940哪個好？從申購價找蛛絲馬跡

最近一陣子的親朋好友接連問我同樣的問題：

這些問題顯示現在投資高配息的ETF已經成為全民運動，而且民眾不僅想從已掛牌交易的股市裡找潛力ETF，更想從募集中的ETF挖寶找到明日之星。今天我們就直接從「申購價」來談，究竟應該買每股15元申購價的00939、還是每股10元申購價的00940？

文章一開始先介紹ETF申購價的時空背景，這些申購價是由發行基金的投信自行決定的（不像新掛牌股票的公司會經過競價拍賣、承銷商參考同業股價、市場行情才訂出來），例如2003年國內第一支ETF－0050的掛牌價是每股36.98元，後來的投信公司為了吸引更多小資民眾申購ETF、降低投資門檻，陸續降低申購價到20元、15元，近幾年則是有的ETF每股申購價再降到10元，目的就是希望資金有限、還沒有買高配息ETF的年輕人，能夠為自己的人生理財射出第一支投資ETF的箭。

所以申購價比較低的00940會比申購價比較高的00939多出來的優勢如下：

一、吸引小資族

假設有兩個類似的基金、績效也差不多，如果民眾需要投入的資金比較少時，自然可以獲取更多小資族的申購意願。尤其現在股市裡的高配息ETF幾乎是到了「塞好、塞滿」的地步，而基金型態類似的00939募集日期又比00940還早了10天，所以才會用比較便宜的申購價格來吸引更多市場目光、年輕世代的青睞。

二、人氣、話題跟著多

申購價比較便宜的00940即然能達到吸引市場目光、小資族的青睞，當然也就會衝出比較多的基金受益人數（也就是持有這支ETF的人數）。千萬別小看這項：持有ETF的人數，因為這個人數的高低就代表了市場人氣、媒體話題的多寡，ETF的人氣、話題越高，反映在股價上就越有上漲的機會，而且股市裡的投資人大多有「盲從、跟風、一窩蜂」的心態，一旦這支ETF的熱度被帶起來之後，再加上基金本身配息、操作績效良好的話，熱度總是能持續很長的時間，例如0056、00878、00919...等。

三、上漲機率多一點

很多投資人在心中總會有個「上漲機率迷思」，那就是：低價股的上漲機率會高於高價股的上漲機率！舉例而言，10元的股價漲到13元，會比100元的股價漲到130元來得容易。雖然這兩支股價的漲幅都是30％，上漲的難度相同，所以投資人這個想法只是一項迷思，但是如果這支ETF真的是「物美又價廉」時，股價上漲的機率一定是比別人還要高的。

四、容易填息

民眾買高配息ETF為的就是配息，尤其00939、00940每個月都配息，但是如果配了息卻不能填息，等於你領到的配息錢只是來自於你的ETF股價的除息下跌、這是沒什麼獲利的。然而，單月配息數字越少的ETF，填息就越容易（其道理如同上面所說的低價股的上漲機率），假設00939、00940的配息報酬率一樣是8％，00940的每股申購價只有10元，所以每股、每個月除息金額就是10元 X 8% /12月=0.066元，比00939的15元 X 8% /12月=0.1元少了很多，將來填息的速度可能比較快、機率也比較高。

但是請注意！申購價比較低的00940也會比申購價比較高的00939多出一些劣勢，例如：

而且說真的，長期持有一支高配息ETF，申購價的高低並不是唯一的考量因素，最重要的還是這支ETF是否能穩定配息、以及基金經理人的選股原則、持股標的是不是你自己所能認同的，這些也是不可忽略的項目喔！

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