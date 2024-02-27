快訊

早晨財經速解讀／2024房價失控飆漲？台積電狂風 剛需買盤不斷？

傳哈瑪斯做出讓步！拜登：希望加薩3月4日前能達成停火協議

113大學學測今9時公布成績！ 查成績、五標看這裡

想重壓00939＋00940 網卻勸別全下！他買00929笑了：3月等被抬轎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資00939、00940。（本報系資料庫）
網友想投資00939、00940。（本報系資料庫）

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）下月開始募集，有網友考慮申購「重壓」，但他擔心現在台股剛好在高檔，恐怕不適合存股。有人建議他不要一次All In，可以在募集期間先買一些，上市後再繼續買進。還有人說，「高股息ETF選股重複性很高，00939跟00940如果募爆，3月建倉剛好幫老的高股息ETF抬轎」。

統一台灣高息動能ETF（00939）為首檔結合高息與動能的ETF，將於3/1到3/5募集繳款，預計3/20掛牌上市。元大投信則推出首檔結合「巴菲特價值投資」，以及「月配息設計」，最低10元發行價的高股息ETF「00940元大台灣價值高息」，即將在3月11日到15日正式開始募集。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，他想要申購重壓下月開始募集的00939、00940，但是現在剛好是台股大盤高檔的時期，因此他擔心現下時機恐怕不適合存股，若是大盤一路走空，ETF恐怕也會跟著下跌。

其他人則留言「不要一次all in吧，風險太高，建議募集先買一些，等上市後再看狀況加碼即可」、「今年是多頭年，這兩檔上市後我認為破發的機率很低，但我還是有保留3成的資金，以防真的破發才有子彈再加碼，下星期929除息前若再漲我會全賣光，等回19元以下再來買回」。

有人建議「買進00939和00940的成分股，讓00939和00940的資金幫你抬轎，而不是自己跳進去，幫別人的個股抬轎」、「要ALL IN 也要買大眾會喜歡的東西，不然也只是幫抬轎而已，到時候自己賣不掉」。

另外有投資其他標的的網友留言「我目前持有00929、00934、00935，高股息ETF選股池太接近，所以重複性很高，00939跟00940如果募爆，3月建倉剛好幫老的高股息ETF抬轎，我只要人在家中坐，錢從天上來」、「目前0056+00929，配息滾入006208去讓他成長，這樣的配置目前還滿意」。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF Mobile 01 台股 月配息

延伸閱讀

00919選擇投資的「五理由」！ 專家：股息領得到還拿得穩…股價起漲點曝光！

00940買多少張就能實現月領一萬股息？ 她用預估殖利率計算：約150萬

00940與00939擁有4亮點！ 他一語道破：股價創高的成份股…發行價降至5元也稱不上便宜

00940是元大醞釀很久的產品…股市趨勢長期走升萬九可買？ 她：這三族群適合

相關新聞

00940比00939多出的「4優勢」！ 專家：但申購價較低也有「這些劣勢」

0050的掛牌價是每股36.98元，後來的投信公司為了吸引更多小資民眾申購ETF、降低投資門檻，陸續降低申購價到20元、15元，近幾年則是有的ETF每股申購價再降到10元...

想重壓00939＋00940 網卻勸別全下！他買00929笑了：3月等被抬轎

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）下月開始募集，有網友考慮申購「重壓」，但他擔心現在台股剛好在高檔，恐怕不適合存股。有人建議他不要一次All In，可以在募集期間先買一些，上市後再繼續買進。還有人說，「高股息ETF選股重複性很高，00939跟00940如果募爆，3月建倉剛好幫老的高股息ETF抬轎」。

00878每月加薪一萬需要多少成本…免200萬！ 她：112張以上會被扣到二代健保

國泰投信23日發布00878今年第1次收益分配公告，確認此次配息金額創歷史新高，廣大投資人準備領息啦！

2023年高股息ETF冠亞軍00915、00918皆超低調！ 專家分析它：廣達權重比例超過12%

2023年冒出兩檔整體報酬表現很好的高股息ETF，是過去很少人注意到的，分別是00915與00918，這篇就針對這檔選股邏輯比較複雜的00915做介紹。

「我會申購00940」具巴菲特價值投資精神ETF！ 專家：存股20年還清房貸且年領270萬股息

賠光所有資產，直到我貫徹股神華倫巴菲特的價值投資精神，才能在股市中存到一桶金、兩桶金...然後財富自由。

00940「台灣價值」發行價10元買進！ 他：股神巴菲特投資法五原則全納入

元大投信推出首檔，結合「巴菲特價值投資」，以及「月配息設計」，最低10元發行價的高股息ETF，「00940元大台灣價值高息」，即將在3月11日~15日正式開始募集。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。