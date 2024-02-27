想重壓00939＋00940 網卻勸別全下！他買00929笑了：3月等被抬轎

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）下月開始募集，有網友考慮申購「重壓」，但他擔心現在台股剛好在高檔，恐怕不適合存股。有人建議他不要一次All In，可以在募集期間先買一些，上市後再繼續買進。還有人說，「高股息ETF選股重複性很高，00939跟00940如果募爆，3月建倉剛好幫老的高股息ETF抬轎」。

統一台灣高息動能ETF（00939）為首檔結合高息與動能的ETF，將於3/1到3/5募集繳款，預計3/20掛牌上市。元大投信則推出首檔結合「巴菲特價值投資」，以及「月配息設計」，最低10元發行價的高股息ETF「00940元大台灣價值高息」，即將在3月11日到15日正式開始募集。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，他想要申購重壓下月開始募集的00939、00940，但是現在剛好是台股大盤高檔的時期，因此他擔心現下時機恐怕不適合存股，若是大盤一路走空，ETF恐怕也會跟著下跌。

其他人則留言「不要一次all in吧，風險太高，建議募集先買一些，等上市後再看狀況加碼即可」、「今年是多頭年，這兩檔上市後我認為破發的機率很低，但我還是有保留3成的資金，以防真的破發才有子彈再加碼，下星期929除息前若再漲我會全賣光，等回19元以下再來買回」。

有人建議「買進00939和00940的成分股，讓00939和00940的資金幫你抬轎，而不是自己跳進去，幫別人的個股抬轎」、「要ALL IN 也要買大眾會喜歡的東西，不然也只是幫抬轎而已，到時候自己賣不掉」。

另外有投資其他標的的網友留言「我目前持有00929、00934、00935，高股息ETF選股池太接近，所以重複性很高，00939跟00940如果募爆，3月建倉剛好幫老的高股息ETF抬轎，我只要人在家中坐，錢從天上來」、「目前0056+00929，配息滾入006208去讓他成長，這樣的配置目前還滿意」。