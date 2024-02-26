00878每月加薪一萬需要多少成本…免200萬！ 她：112張以上會被扣到二代健保
國泰投信23日發布00878今年第1次收益分配公告，確認此次配息金額創歷史新高，廣大投資人準備領息啦！
00878配息資訊
每單位分配金額：新臺幣0.4元
參與配息最後申購日：113/2/26
除息交易日：113/2/27
預定發放日：113/3/25
00878數據資訊
公告日（2/23）收盤價22.46推算
單次殖利率為1.78%
年化殖利率為7.12%
近1年漲幅率為30.81%
近1年報酬率為37.37%
每月加薪1萬元要多少成本
以近1年現金股利共1.37元以及2/23收盤價22.46計算，所需成本約為198萬元。
二代健保補充保費
「單檔股票」的「單次（現金+股票）股利」超過2萬元，需課徵二代健保補充保費。
「收益平準金」及「已實現資本利得」無需繳納二代健保補充保費。
幾張00878會扣補充保費
「股利所得」與「利息所得」佔收益分配組成項目比例為45%，估算持有111張尚無需繳納補充保費，112張以上（含）才有機會扣到。
※每次收益分配組成項目不盡相同，算式結果僅適用於本次配息；本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！
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