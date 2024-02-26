2023年高股息ETF冠亞軍00915、00918皆超低調！ 專家分析它：廣達權重比例超過12%

「00915 凱基優選高股息 30 ETF」

2023年冒出兩檔整體報酬表現很好的高股息ETF，是過去很少人注意到的，分別是00915與00918，這篇就針對這檔選股邏輯比較複雜的00915做介紹。

00915 凱基優選高股息 30 ETF是在2022年8月9日上市，風險收益等級是RR4（一般股票型ETF都會是RR5），這檔高股息ETF主要在挑選避開股價高波動的高股息股票。

指數會從市值前300大上市櫃的企業裡挑選符合流動性標準的公司，在近12個月的成交金額總額前80%裡的股票裡，必須要達到近12個月交易總額排在前20%，或是至少有8個月自由流通週轉率達3%以上。近四季的EPS也需大於零。

合格股票還須排除近126日的日還原報酬標準差最高10%的股票，可解讀為排除約半年內的還原報酬，負報酬的股票中，變動最大的10%股票。再排除金融業的ROA與非金融業的ROE最低的25%股票，可解讀為排除企業營運表現報酬最差的四分之一。

剩下符合條件的企業，會再依據股價波動大小與股息股利率排序，取前30檔當作成分股。首先會先以近252日的還原報酬標準差做排序，大約就是一年內的股價波動度，由低到高排列，優先取波動度低的股票。

股息的排序會以最近3年平均現金股利、最近1年現金股利與最近4季的EPS總和乘以最近3年的平均股息發放率為指標，以股利率由高至低做排序，優先取股息率高的股票。波動與股息指標調整後，會優先選取自由流通市值達200億以上的企業。

這檔ETF會以自由流通市值加權，再依股息指標調整權重，個別成分股的權重上限為8%，除了金融業不受限外，單一產業初始權重上限為15%，每年的6與12月會做成分股定期審核。

00915在2024年還可以繼續維持這樣高檔的表現嗎？

我認為機會不大，我們看2月5日的成分股權重，前五名分別是鴻海、統一、中信金、聯電與新普，權重平均在7.5%至8%，而且目前的成分股也都沒有AI概念股的廣達與緯創，半導體相關成分股也只有聯電，如果要繼續年報酬60%以上，就要看這幾檔成分股產業有沒有爆發性的成長機會。

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