00941日本最強半導體設備材料皆在成份股、台積電熊本開幕利多！ 專家：大概率一掛牌就會有表現

中信有一檔新的名為上游半導體（00941）的半導體ETF開始募集，有網友好奇了，這檔跟原本的中信關鍵半導體（00891）有什麼差別？

其實核心差異就2點：

1.00891買的都是台股標的，00941則是聚焦海外，包含美、日、荷等7個國家。 2.00891投資的是台股「半導體上、中、下游產業鏈」，00941則是鎖定更上游的「設備」、「材料」公司。

我的看法，00891這類鎖定台灣半導體產業的ETF，坦白說在台灣選擇非常多，主要是這幾年台股漲的就是半導體，所以半導體ETF目前的數量可能是僅次於高股息的大熱門；不過像00941這種鎖定上游設備跟材料的半導體ETF，這應該算是台股第一檔。

為什麼很難找到類似商品？

因為半導體材料的產值，占整個半導體行業的比重其實不高，資本市場多半把目光聚焦IC設計、製造環節上。再加上相關股票選擇也不多，所以在整個半導體行業裏面，算是比較冷門的項目。

但是這些製作晶片過程中會用到的薄膜、光阻劑、稀有氣體等材料，其實本身都有著高技術門檻、且難以被取代的特性，少了這些東西，晶片是做不出來的。

不過冷門不代表不賺錢，這個行業裏面多半有著「高市佔」、「高利潤」的特性，相關股票雖然不像當紅AI概念股動輒年漲幅3、500%起跳，但是一年漲個1、200%的案例倒是隨處可見。算是半導體行業風生水起的時代，可以長期關注的題材。

以下把幾個投資人在意的基本資料列出來：

發行價15塊 經理費0.9%、管理費0.2 % 一年調整4次成分股(1、4、7、10月) 投資半導體設備與材料占比各半 美股占46%、日股27%、荷蘭9.2%、德國8.1%、法國7.4% 殖利率0%，沒有配息

今天開始募集，我認為這檔ETF最大的亮點是，一票日本最強的半導體設備材料公司都在成份股內，搭上近期日本股市創新高、台積電熊本開幕利多，大概率一掛牌就會有表現。

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