快訊

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

烏俄戰爭2周年：3萬1,000烏軍戰亡，欠缺武器還能硬撐多久？

中風預防用藥不純物超標 食藥署：回收9.4萬顆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00941日本最強半導體設備材料皆在成份股、台積電熊本開幕利多！ 專家：大概率一掛牌就會有表現

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

中信有一檔新的名為上游半導體（00941）的半導體ETF開始募集，有網友好奇了，這檔跟原本的中信關鍵半導體（00891）有什麼差別？

其實核心差異就2點：

1.00891買的都是台股標的，00941則是聚焦海外，包含美、日、荷等7個國家。

2.00891投資的是台股「半導體上、中、下游產業鏈」，00941則是鎖定更上游的「設備」、「材料」公司。

我的看法，00891這類鎖定台灣半導體產業的ETF，坦白說在台灣選擇非常多，主要是這幾年台股漲的就是半導體，所以半導體ETF目前的數量可能是僅次於高股息的大熱門；不過像00941這種鎖定上游設備跟材料的半導體ETF，這應該算是台股第一檔。

為什麼很難找到類似商品？

因為半導體材料的產值，占整個半導體行業的比重其實不高，資本市場多半把目光聚焦IC設計、製造環節上。再加上相關股票選擇也不多，所以在整個半導體行業裏面，算是比較冷門的項目。

但是這些製作晶片過程中會用到的薄膜、光阻劑、稀有氣體等材料，其實本身都有著高技術門檻、且難以被取代的特性，少了這些東西，晶片是做不出來的。

不過冷門不代表不賺錢，這個行業裏面多半有著「高市佔」、「高利潤」的特性，相關股票雖然不像當紅AI概念股動輒年漲幅3、500%起跳，但是一年漲個1、200%的案例倒是隨處可見。算是半導體行業風生水起的時代，可以長期關注的題材。

以下把幾個投資人在意的基本資料列出來：

發行價15塊

經理費0.9%、管理費0.2 %

一年調整4次成分股(1、4、7、10月)

投資半導體設備與材料占比各半

美股占46%、日股27%、荷蘭9.2%、德國8.1%、法國7.4%

殖利率0%，沒有配息

今天開始募集，我認為這檔ETF最大的亮點是，一票日本最強的半導體設備材料公司都在成份股內，搭上近期日本股市創新高、台積電熊本開幕利多，大概率一掛牌就會有表現。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00891中信關鍵半導體 00941中信上游半導體 ETF

延伸閱讀

00878超過112張要被扣二代健保…收益平準金占比0％！ 專家：下次除息有好的資源可供配發

00940買多少張就能實現月領一萬股息？ 她用預估殖利率計算：約150萬

00919決定加入定期定額名單…與00713同月配息！ 專家：剛上市還擔心它選到奇怪股票

00940是元大醞釀很久的產品…股市趨勢長期走升萬九可買？ 她：這三族群適合

相關新聞

00941日本最強半導體設備材料皆在成份股、台積電熊本開幕利多！ 專家：大概率一掛牌就會有表現

中信有一檔新的名為上游半導體（00941）的半導體ETF開始募集，有網友好奇了，這檔跟原本的中信關鍵半導體（00891）有什麼差別？

00929規模破1500億…持續吸金的「3原因」曝光！ 她：有機會挺進2000億

還在觀望00929的雪友們，雪倫特地整理幾個重點讓大家了解00929在龍年一開始可以大量吸金跟吸睛的原因...

00940與00939擁有4亮點！ 他一語道破：股價創高的成份股…發行價降至5元也稱不上便宜

新國民運動，購買00939和00940。低價入手；每月配息；超亮麗報酬率；超高股利率，投資存股兩相宜的完美方案。看了投信公司的宣傳廣告，心動了嗎？

00941鎖定半導體供應鏈！ 專家：台積電熊本廠開幕…比重高達27％

中信00941 這檔是鎖定半導體供應鏈，日本因是重要材料、氣體供應國的原因，其比重高達27％，半導體工作的朋友，看到這檔都很興奮的跟我說，終於有機會投資他們的供應商了。

00919選擇投資的「五理由」！ 專家：股息領得到還拿得穩…股價起漲點曝光！

這麼說吧，當00919宣告配息日，表示股價準備起漲之時，不就是相對較低的進場價位？

00940買多少張就能實現月領一萬股息？ 她用預估殖利率計算：約150萬

分享一檔ETF新秀00940，月月配加上低價好入手，讓它一躍成了討論度極高的標的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。