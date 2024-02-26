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00929規模破1500億…持續吸金的「3原因」曝光！ 她：有機會挺進2000億

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

00929規模衝上1500億代表什麼

雪倫在過年期間寫了一篇00929收益公告有貓膩，抱持著柯南追蹤的精神，雪倫想看看有多少投資人會在意00929收益公告資本利得預估0，實際配發高達78%的事，不看後續發展還好，一看有點愣住。

不但完全不受影響，巿值規模跟受益人數反而增加了...

看來投資朋友都很聰明，知道要在意的是54C股利配發金額，如果投信配的是資本利得反而要開心，因為這部份不會被扣二代健保費，如果是從54C股利配發出來，超過二萬元就會被課二代健保補充保費，以二萬元來說就要被扣422元，這個錢都可以吃四個排骨飯或是一個月的手機電信費了。

還在觀望00929的雪友們，雪倫特地整理幾個重點讓大家了解00929在龍年一開始可以大量吸金跟吸睛的原因：

報酬佳：2024/2/15龍年一開盤18.75元，截至2/23淨值19.71元，開盤7天，報酬5%

穩定配息：上巿以來穩定配息0.11元，今年開春以來還多了18%的配息紅包，配0.13元。如果買10張就是配1,300元，買100張就是配1.3萬元。

投資有感：2023年6月掛牌之後隔月就開始配息，拿到白花花的現金，可以很快感受到投資報酬的真實感。

配息穩定的好處是方便規劃每月現金流，特別是對於退休族，購屋族，這部分雪倫日後跟雪友們分享。

投資就是為了要報酬還有息，白話講就是大人的選擇！

「資本利得＋配息」，全都要！

如果有較高的配息比例是從資本利得來，還不用課二代健保費，對投資人反而更好！

00929掛牌到2/22含息報酬率超過35%，變現鈔能力美麗！

以上明顯的說明，為什麼00929熱度能持續破1500億，並有機會挺進2000億的原因！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 報酬率 月配息 資本利得

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