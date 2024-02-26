00940與00939擁有4亮點！ 他一語道破：股價創高的成份股…發行價降至5元也稱不上便宜

新國民運動，購買00939和00940。低價入手；每月配息；超亮麗報酬率；超高股利率，投資存股兩相宜的完美方案。看了投信公司的宣傳廣告，心動了嗎？

就「回測績效」來看，若未來的績效能取得與回測績效相同的表現，確實拿房子抵押借錢投資都有非常迷人的利差。

別再燒腦選股了，花一點點管理費給投信公司，all in月配高股息ETF，迎接爆富的人生吧？

本篇文章不是看衰月配高股息ETF，而是用不同的視角來分享不同的訊息。

本文探討二檔尚未上巿，話題滿滿，正熱烈募集中的月配型ETF00939跟00940。

指數回測績效

我們先來看振奮人心的指數「回測績效」。

在00939所屬指數自2007至2023的16年間，指數報酬率達到驚人的708%；相對的00940所屬指數在相同期間的報酬率更高達732%。如果投資人在今年20歲投入100萬買入下列ETF，此筆資產能否在36歲時達到700萬的資產規模呢？

有機會，但投資人不可以歷史資料的回測數據來預設未來將擁有相同的收益。未來或許更高；也或許更低，甚或虧損。

資料來源：統一投信及元大投信官網

ETF的基本資料

下圖為此二檔ETF的基礎資料

資料來源：統一投信及元大投信官網

上圖基本資料的亮點和要點在那裡呢？

發行價格：更親民了，雖然發行價格不影響報酬率，但更低的單價使得投資人在買入時有更親切的感受。 月配息：讓投資人每個月都有錢可以領，真開心。原一年打算給你120元，現在調整為每個月給你10元，總額相同，但領錢的幸福感增加12倍。不過還是需留意，這二檔ETF的保管銀行均為華南銀行，若滙撥入戶的帳戶非華南銀行，受益人每筆配息需負擔10元滙費。（各別銀行另行吸收者不在此限） ETF特色：00939強調成份股為高股息，且每年1、9月依夏普值（報酬率÷標準差）作成份股權重調整，對績效佳的成股份予以乘勝追擊的意思。00940則是參考巴菲特的投資哲學作價值型選股。這二檔均會幫投資人選出好股票。 風險等級：投資風險等級依低至高分別為 RR1至RR5。這二檔ETF的風險等級均為RR4，所以別認為投資ETF就穩賺不賠，它的價格波動風險已在接近最高風險的邊緣了。

ETF的成份股

曾閱讀我文章的讀者應該不陌生於我對ETF的詮釋：ETF只是一個投資組合，它的靈魂永遠在ETF的成份股。我們一起來看看00939及00940的成份股。

資料來源：ETF公開說明書+作者整理

此二檔ETF的前十大成份股重叠者有長榮、聯發科及群光。

而除了長榮，其它9檔成份股均為電子相關類股，產業的集中性相當的高。可以說買這二檔ETF，就是買台灣科技股的未來。

2603長榮於2023年配息70元，實乃2022年超額獲利所致，非未來常態性的獲利及配息。

此二檔ETF均有四檔成份個股在2024.02月份股價創歷史新高，而股價維持在歴史高檔位的，00939有五檔之多；00940亦有四檔。在台股大盤漲至19000點，創史高之際，買入這些股價創新高的個股，算不算追高呢！建議投資人仍應檢視自己的投資觀念與認同度再來買進ETF。

即便ETF的發行價再降到5元，募集資金買入股價創高的成份股，仍然不可被稱為便宜的ETF，ETF仍然必需面對成份股是否具有獲利成長性的前景。

結語

投資商品各有其特性，熱門又叫好的商品未必是每個人都適合投資的。想明白自己的需求及風險承受度，買入自己偏好的商品才是一項好投資。

以上內容分享於2024.02.24。以上內容僅供參考，不作為任何投資推薦之依據，投資人應自行評估投資風險。

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