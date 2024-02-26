00941鎖定半導體供應鏈！ 專家：台積電熊本廠開幕…比重高達27％
台積電熊本廠開幕，日本材料、設備供應鏈價值再度發光
台積電日本熊本廠以驚人建廠速度！
超前達標，預計在年底啟動量產作業，你知道嗎？日本是半導體材料重要供應國，在「關鍵材料、氣體與設備」領域具有供應優勢，如TEL、JSR、SCREEN、SUMCO及Shin-Etsu等都有寡占或龍頭的地位。
在去年至今所行的ETF產品，與日本相關的受到不少重視，像是00661元大日經225、00645富邦日本，是跟著五大商社的趨勢投資。
要是對投資日本半導體科技鏈有興趣，那中信00941 這檔是鎖定半導體供應鏈，日本因是重要材料、氣體供應國的原因，其比重高達27％，半導體工作的朋友，看到這檔都很興奮的跟我說，終於有機會投資他們的供應商了。
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