00919選擇投資的「五理由」！ 專家：股息領得到還拿得穩…股價起漲點曝光！

朋友們都知道超馬芭樂從金融海嘯過後就開始投資0056，並以其打造穩定現金流之被動收入迄今，因為投資的起步較早；加上搭配逢低進場加碼的策略，使得長期持股平均成本夠低，股利殖利率也因此都很讚，不過，從2022年10月開始，超馬芭樂打造了多一道被動收入穩定現金流來源，就是00919，更甚者我會建議包括自己的弟弟跟助理們也投資00919，至於為什麼諸多高股息ETF中會精挑選中它、積極投資它、長期持有它、逢低加碼它，當然有足夠的理由囉！

首先，是我要「弱水三千不止一瓢飲」的高股利。這麼說吧，買到並持有一檔配發高股息的個股當然很好，不過，台股其實有很多好股票都會配發不錯的現金股息，電子、金融、傳產都有，但若只取一瓢而飲卻錯失其他瓊漿玉液，難免會覺得可惜，就像無論是去吃到飽餐廳或懷石料理，我們應該不會只想吃其中一樣美食就好，對吧。坊間的高股息ETF基本上都有這般功能與效果，不過超馬芭樂之所以看上00919，就是因為它的樣本檔數最多！從台股市值前300大的標的選出精華30檔，非常像是漁船捕獲的魚種不僅夠好、種類也夠多，從其中挑出目前最新鮮且最時令來完成的料理，美味程度與豐富程度自然更值得按讚，對吧。

其次，是我要「看得到也拿得到」的現金股利。市場上琳琅滿目的高股息ETF，每一檔的選股當然都有其規矩與特色，不過我最在乎的，相信也是所有高股息ETF投資人一定最在意的，自然是現金股利一定要夠好。超馬芭樂之所以青睞00919，就是因為它的調整持股時間最棒，讓高股息不僅清楚看得到，更是完整吃得到！

每年12月雖然年報尚未出爐，不過前三季的季報以及前11個月的營收狀況已昭然若揭，此時從挑選有機會配發高現金股息的好標的並且適時佈局，非常合情合理；之後只要當年度有打算配發現金股利的個股，就會在3、4月的董事會宣告股利，也就是說每年5月已經知道答案，就可以藉此機會調整持股、精準卡位、不只求好、好上加好，00919年化配息率之所以能領先其他高股息ETF且看得到都領得到，關鍵便在於此。

第三，是我要「拿得到也拿得穩」的現金股利。這一點是超馬芭樂打造被動收入現金流的核心訴求，現金股息當然越高越好，但是絕對不能忽高忽低的不穩定，就像總不能上一次股息金額讓我可以買支新手機，這一次變成只能買個手機殼，感受會不好；更別說退休後更加仰賴被動收入之時，更不能只求一時之歡而只挑現金股息金額高者，而必須要求股利政策高而穩定，超馬芭樂之所以偏愛00919，就是因為它的高配息最穩定！無論是配息金額還是可分配收益，能見度跟可預期性都遠比其他高股息ETF來得好，當然值得我投資與珍藏囉。

第四，是我要「好買好進的好價位」。超馬芭樂之所以喜歡00919，就是因為它的投資佈局最簡單！基本上22元以下買進它，股利率約10%；24元以下買進它，股利率也還有9%，已經非常不錯了，不過若能買在較低的價位，一定會更開心，是吧。大家都知道再優質標的也會適度拉回，好買點就有機會出現，但是要拉回多少才比較適當進場？市場上各有想法且意見紛陳，不過00919好價位，真的好買又好進，就是買綠不買紅、買跌不買漲。從下圖簡單試算一下，當00919的價格出現修正，修正幅度大致落在5.8%~8.3%，如果是定期定額就無需計較，但若是想把握較佳的進場時點，當00919自高點修正至少5%之後，便是伺機進場布局的機會，如此以相對較低的成本，累積更多的部位，自然能創造更滿意的被動收入囉。

第五，是我要「買進過程夠開心」。超馬芭樂之所以獨厚00919，就是因為它的趨勢最明顯！根據實際經驗，00919過去三次宣布配息到除息前一日，均呈現類似個股出現利多訊息後放量上漲走勢（看到甜蜜配息金額，引起投資人進場追價，一點都不意外），雖然未必是透過這個特性賺取價差，畢竟總不能在除息前一天把它賣掉而失去領到高股息的優勢，而是利用這個特色，幫我們掌握了另一種形式的「有效買點」。這麼說吧，當00919宣告配息日，表示股價準備起漲之時，不就是相對較低的進場價位？此時不進、更待何時，亦即雖不做價差操作，但看到股價一進場就往上漲，心情當然愉悅。下次宣告配息時間預計為3/1，我們很清楚屆時該怎麼做了，對吧？

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