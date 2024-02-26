00878超過112張要被扣二代健保…收益平準金占比0％！ 專家：下次除息有好的資源可供配發

00878公告完整「收益組成占比」！ 超過112張要扣二代健保

有收益平準金的ETF，規定要在除息前2日公告「完整」的收益組成占比，以這次00878在除息前2日的公告來看：

其中第(1)項和第(2)項是要納入報稅+二代健保額度計算，因此孫太粗估自己這次二代健保要繳交約3,785元，實際約領取400,000-3,785-10=396,205元

計算方式為：1,000,000x0.4x44.84%x2.11%=3,785

（補充：1和2的二代健保會分開計算，因為2的占比很小，不會超過2萬所以可以忽略）

反推這次則要「超過111,508股」的持有者才會扣到二代健保！

完整的揭露資訊可以讓投資人更清楚了解自己的賦稅狀態，選擇是否要參與這次的除息，也讓報稅狀態更清楚，以這次孫太領息來計算，就有2筆金額要納入所得稅，分別是

(1)股利所得：1,000,000x0.4x44.84%=179,360 (2)利息所得：1,000,000x0.4x0.16%=640

共有180,000納入報稅額，但也有8.5%的可抵扣稅額可以運用。

提醒：當本身的報稅級距越高，是否要參與除息，還是除息前棄息，等除息後再買回則要看個人或家庭的報稅級距審慎評估！

最後，觀察這次收益分配占比，可以發現最高的比重還是76W（已實現資本利得），而很多投資人在意的「收益平準金」這次占比是0%，其實這很正常，畢竟ETF規模在擴大到一定程度後會漸漸進入高原平穩期，那收益平準金的占比就會減少！所以，孫太還是認為收益平準金是穩定配息的一個好機制。

額外補充：善於計算的投資人，大概可以從這次配息占比內算出這次配息大約耗掉00878淨值組成「股息」部分約0.18，這代表什麼？這代表下次除息00878依然可以有好的資源可供配發，5月配息後則要看今年度成分股的配息表現了。

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