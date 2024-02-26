00919決定加入定期定額名單…與00713同月配息！ 專家：剛上市還擔心它選到奇怪股票

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

想再放大現金流，又想找不同的ETF分散投入...所以，不久前我做出一個新的決定：開始定期定額00919。

為什麼是選擇00919，而不是加碼原先的3檔ETF就好？

主要是我手上還有閒置資金，所以催生出繼續投入高股息ETF，把現金流放大的想法，想著想著，剛好瞄到00919之前配息的新聞，好奇之下重新把資產配置攤開來思考，覺得它和00713又是同個月配息，再想到收益平準金的新制度今年如果真的要上路，雖然新制對投資人的長期總報酬率不會改變，也可以選擇把資金放大投入在原先的3檔ETF就好，但再多買一檔來做分散投入其實也不錯。

所以才會做了這個決定，畢竟它的選股邏輯、成分股和這段期間的表現我覺得合格了，不如就試著投入看看，能讓我的資產配置更多元一些。

以下也補充00919的選股邏輯：

1.上市櫃發行市值前 300 大股票；

2.前述300大市值中，流動性前150檔（日均成交值大於8000萬元）；

3.近四季ROE為正；

4.每年5月成分股調整前已公布現金股利政策；

5.每年5月股利調整前仍未除息；

6.股利率由大而小排序，取前30名；

7.每年12月會根據前三季的財報表現，由預估的可能股利殖利率排名，來提前卡位，微調成分股名單。

簡單來說，使用到了ROE、股利率、預估股利率、成交量的條件，在市值前300大的股票中作為選股範圍，前10大成分股及權重為：

長榮12.27%、

瑞昱9.73%、

聯電9.33%、

聯詠6.9%、

中美晶6.13%、

聯發科5.56%、

健鼎3.89%、

力成3.74%、

鈊象3.65%、

漢唐3.33%。

之前00919剛上市，我會擔心選到比較奇怪的股票，所以跟其它ETF同樣保守先觀望，但選股池因為是台股市值前300大的公司，再加上ETF每一檔成分股的權重上限是10%，從這一年多觀察下來，還沒發現到有市值過小或是一些產業排名太後段班的股票，另外有一個大亮點是，目前00919帳上的可分配收益還有1.78元，等於未來3次至少都還能維持像這次配息的0.55元水準，換算下來，年化殖利率超過9%，整體來說是還不錯的！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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