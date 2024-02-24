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Joeman東京房投報率4至5%不如買ETF！ 她讚「仲介誠實」：00919、00929、00939、00940、00878等

聯合新聞網／ 財經雪倫
Joeman坦言購房有衝動消費因素在。 圖／截自Joeman影片
Joeman坦言購房有衝動消費因素在。 圖／截自Joeman影片

去東京買房不如買ETF

Joemen新影片提到他在東京墨田區買房，因為匯率的關係現在大約虧150萬，預估每年收到租金扣掉持有成本後，租金年投報率大約4～5%。

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影片裡的帥哥仲介Kyu直接回：「可能投資ETF還比較賺！」

多麼誠實的仲介！

在台灣現在高股息ETF年化殖利率5%已經幾乎常態了，現在還有高達10%以上的，像是00919、最近要募集的00939。

如果期望7%以上的話，哇！那更多！

像是00929、00878，最近要募集的00940等等...

這位帥哥真的有在江湖上行走

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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