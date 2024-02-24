Joeman東京房投報率4至5%不如買ETF！ 她讚「仲介誠實」：00919、00929、00939、00940、00878等
去東京買房不如買ETF
Joemen新影片提到他在東京墨田區買房，因為匯率的關係現在大約虧150萬，預估每年收到租金扣掉持有成本後，租金年投報率大約4～5%。
影片裡的帥哥仲介Kyu直接回：「可能投資ETF還比較賺！」
多麼誠實的仲介！
在台灣現在高股息ETF年化殖利率5%已經幾乎常態了，現在還有高達10%以上的，像是00919、最近要募集的00939。
如果期望7%以上的話，哇！那更多！
像是00929、00878，最近要募集的00940等等...
這位帥哥真的有在江湖上行走
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