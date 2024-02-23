00878「複製貼上再加碼」配息0.4元、00933B債券ETF人氣王…同天除息26號為最後買進日

一舉改寫債券ETF史上最大成交量紀錄的國泰10Y+金融債（00933B），在預估配息公告當日(2/1)爆31.7萬張的成交天量，今日公告每單位配發金額為0.23元，將成立至今累積的債息回饋給投資人。

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）則宣布，每單位配發金額為0.4元，較上一季配息金額「複製貼上再加碼」，118萬存股族歡聲雷動，表示會「堅定信仰繼續存」，兩檔ETF除息交易日為2月27日，投資人最晚須在2月26日前買進或持有，才能參與本次配息。

聚焦世界金融巨頭的00933B成為本月盤面最熱焦點，日均成交量(2/1~2/20)高達13.5萬張，更在2/1改寫債券ETF史上最高成交量紀錄。受益人也不斷攀升，近一月(1/19~2/16)受益人暴增23.5%來到8.2萬人，成長幅度居債券ETF之冠，勇奪「人氣王」。

究竟金融債有何魅力，和台灣人最愛的金融股差異在哪？00933B經理人鍾郁婕表示，全台金融股民合計近850萬人，這些人偏向保守、穩健的投資風格，追求穩定配息收入。但實際觀察幾檔熱門金融股配息表現，殖利率起起伏伏，去年更顯著下滑，這對需要掌握現金流數字的退休族或存股族來說，是一大硬傷。

以Bloomberg數據分析，金融股近15年(2008/12~2023/12)平均殖利率為3.29%、年化波動度19.4%，而金融債平均殖利率則是4.3%、較金融股更高，年化波動度也僅11.6%，兩者相差近8%，也就是說，長期而言金融債的投資效益較高，「存金融股不如存金融債」！

法人表示，在市面上9檔金融債當中，00933B不僅是月月配息，讓每月現金流不間斷，更是唯一具備收益平準金，且採用15元發行價的金融債ETF。收益平準金能確保配息不被稀釋，維持穩健；15元發行價讓存股族更好入手，也難怪00933B會成為近期債券人氣王。加上聯準會今年必定啟動降息，金融債未來還有潛在的資本利得空間，建議金融存股族，此時不如先抓緊金融債，之後再存金融股也不遲。