跟著台積電（2330）一起飛…含積量最多的15檔ETF曝光！ 專家：0050佔比過半
想要高積量ETF？前15名看這裡
開春後台積電大漲一波後，很多投資人又想著怎麼從低積量轉到高積量ETF，來追逐2024年的半導體與AI行情。
我幫各位整理最新的清單資料，從第1名到第15名通通給你，其中佔比最高的0052富邦科技佔59.2％，跟台積電的連動關係不言而喻，績效自然也是很驚人！
其次是我們的老朋友0050，台積電的佔比也高達51.34％，半導體今年展望良好的話，那老朋友自然是繼續水漲船高。
另外這幾檔產品的近年報酬率數字，也一併提供給各位參考。
總之就是幾句話：
怕風險把錢存銀行的
金錢的價值隨著通膨越來越薄
可以承擔風險又不想太高的
投資ETF隨便也是屌打定存還不用傷腦筋去選股
能承擔風險又願意花時間學習選股的
股海正在等你來尋寶
對於沒時間上班族來講，不要再浪費時間參加投顧找明牌，ETF就是你最好的投資伙伴；想弄懂ETF怎麼投資佈局，老師今年的全新力作股魚教你一本搞懂ETF，一次就教會你怎麼掌握ETF投資機會。
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