00919+00929兩檔神搭配！ 專家「優點同享」：淡化每季才配息股價較貴的缺點

00919會因平準金規範而降低配息嗎？靠00929每月幫自己加薪，靠00919領取每季獎金，自己設定加薪目標！

00919會因為平準金準則而影響配息嗎？

2023年底因為高息ETF競相調高配息金額，引發平準金是否濫用的疑慮，因此主管機關金管會敲定ETF平準金發放四大原則，四大原則即：

一是ETF實際配息率不應超過參考配息率，即追蹤指數的配息率； 二要動用收益平準金，應同時符合配息率低於參考配息率，及一段期間淨申購達一定比率有稀釋配息可能時； 三以帳列平準金占所有可分配收益的比例，作為動用平準金的上限； 四優先配股利、債息及資本利得，達平準金動用標準時，最後才能動用。

金管會之所以明定平準金四大原則，是擔心平準金遭到誤用，對於實際投資在高息股的ETF完全不受影響，反而更能凸顯其能維持高配息的優勢。

若是配息是來自股利、債息及資本利得，且收益平準金隨著規模成長等比例增長，就不會有違反規範的疑慮。

00919可分配收益還有1.78元，有實力3季續配0.55元

依照群益官網2024年2月15日資訊，00919最新的淨值組成中的收益平準金還有1.78元（可分配收益），若完整一點說明，這個項目指的是現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。所以當00919成分股配息，收到更多的54c時，這個數字也會增加。

再評估00919於2023年的指數的股息殖利率是19.75%，高於近期的配息水準，推估其後續配息水準維持0.55元應該是沒有問題，有實力在今年第三季之前都維持這個金額（1.78/0.55=3.2）

一定有投資人擔心1.78元若配發完畢，該數字是否會歸0？是否就要動用平準金呢？

「答案是暫時不會有歸0的結果，因為6-8月是除權息旺季，成分股配息，00919又會有54c進帳，但實際會進帳多少就要看成分股配息水準而定。」

00919除息行情波段觀察

依照00919股價波段觀察，宣布配息到除息前一日股價上漲約5.5%-6.3%！

5/31收在19.11元，6/15收在20.32元，上漲6.3% 8/31收在20.61元，9/15收在21.89元，上漲6.2% 11/30收在21.65元，12/15收在22.85元，上漲5.5%

根據前三次經驗，若是股價維持波段運行慣性，公告配息金額後會有一段行情可期，下次宣布配息時間為3/1，應該會有人想要卡位每季至少5.5%的除息行情（黑大向來喜歡親自上場實驗，親身體驗是否能賺到每季至少5.5%的價差報酬）。

靠00929每月幫自己加薪，靠00919領取每季獎金，自己設定加薪目標

00929每月配息，00919是每季配息，都是去年竄起的熱門高息ETF，想要領一年約10%配息的人會選919，缺點是每季才配息，且股價較高。所以有人會改買929，但缺點是年化配息率較919低，且成分股過於集中科技股，股價可能會產生較大的波動。

較安全的分散投資法，可以淡化缺點，同時享有兩者的優點，這是以存股的角度去思考，配息殖利率穩定度是首要觀察重點。

試以投入一桶金100萬元作為說明

若以投入100萬做為投資金額，分散各50萬買進00919、00929，分別可買進22張、27張，00929每月可領3,510元薪資，00919每季可以領12,100元的季獎金，一年共領回90,520元，殖利率約9%。

每個人資金規模不同，設定的投資策略不可能完全一樣，黑大去年00929已經買夠多，今年重點會放在00919的操作上，看看能否資金分散到919後，年化殖利率從8%提高到9%。

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