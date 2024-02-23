0056股息買00919卻「買高了」00878將除息！ 大盤持續走高可投資？專家曝三答案

買高了

（孫太只是自己留作紀錄，不要跟我一樣）

粉絲詢問：「孫太，配息你還會持續買進嗎？」

其實孫太目前買股比較隨意了，因為母數遠大於子數，所以每次除息降成本之後對於成本的拉抬影響不會這麼大，所以領息後扣除生活費用或是其他花費，覺得可以的話就可以持續投入，不然就是把資金儲存下來留做大盤回檔修正時的加碼金，畢竟孫太存股的目標是以退休後有穩定的現金流為主，目前的光核心ETF配息現金流就應該還...蠻夠用的。

而持續投入是為了複利效果，畢竟持續複利滾存才會成長更快！但我不會建議粉絲跟我一樣，因為您我的成本不同，留存的本金不同，後續持股的規畫不同，投資步調不同所以不建議相同方式唷！

我會比較建議粉絲可以多觀察孫太在粉絲團分享的資訊，例如我納入觀察的標的整理或心得分享，選擇自己有興趣的標的，「擇機」入場，擇什麼機？當然是選擇好時機再大量進場呀！就像對比目前大盤持續走高，是否是一個好的大量加碼點？以極短線來說「是」，以中期存股來說「不是」，以超長期存股來說「沒差」，所以每個投資人自己的投資屬性不同，要自我判斷了！

今（22）天用0056的配息加碼了3張的00919，買高了！打算以243張00919來參與下個月的除息，而過幾日00878也要除息了！打造月月配，領息真輕鬆。

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